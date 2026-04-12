Aparecen nuevas pistas en el caso de Tatiana Hernández a un año de su desaparición

A un año de la desaparición de la joven estudiante de medicina Tatiana Hernández, quien fue vista por última vez el 13 de abril de 2025 en Cartagena. Sin embargo, este caso tomó varios giros inesperados que mezclan operativos fallidos en el mar, irregularidades en la cadena de custodia de pruebas y nuevos testimonios.

Recientemente, la Armada Nacional confirmó que el pasado 27 de febrero de 2026 se llevó a cabo el último operativo de búsqueda subacuática frente al antiguo Café del Mar, en el sector de los espolones. Estas labores, solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, contaron con un equipo especializado de buzos que inspeccionaron las formaciones rocosas.

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Sin embargo, la institución informó que no se encontraron resultados positivos y aclaró que no hay nuevas inspecciones programadas en esa zona específica. Ante esto, Lucy Díaz, madre de Tatiana, afirmó que estas búsquedas tardías realizadas 10 meses después del suceso refuerzan la hipótesis de que su hija no se ahogó.



Por otro lado, otra denuncia que hay por parte de la familia Hernández Díaz es la presunta pérdida de un video clave que habría estado inicialmente en manos de la Fiscalía en Cartagena.

Según Lucy, un fiscal les informó en su momento sobre una grabación de un establecimiento privado donde se observaba a una persona con características similares a Tatiana Hérnandez sentada frente al mar entre las 4:00 p. m. y las 7:00 pm.

Tatiana Hernández no se ve ingresar al centro histórico de Cartagena según lo que se observa en cámaras de seguridad /Foto: captura de pantalla Youtube Noticias Caracol

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No obstante, al trasladarse el proceso a la seccional de Bogotá, dicho material no apareció dentro del expediente. La madre de la joven cuestionó por qué las cámaras del Centro Histórico funcionan eficazmente para casos de robo, pero no lograron reconstruir la ruta de su hija.



¿Qué otros detalles aparecieron en el caso de Tatiana Hernández?

Sumado a esto, según la mamá de Tatiana Hernández hay otros detalles en este caso en el expediente judicial, en el cual mencionan a un hombre de apariencia extranjera, de entre 60 y 65 años, contextura alta y cabello canoso, quien habría interactuado con Tatiana en los espolones de la avenida Santander.

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De igual forma, menciona que hay dos testigos un trabajador de aseo y un mototaxista, los cuales describieron de manera similar el vestuario y la contextura de este sujeto, sugiriendo que la joven se levantó de las piedras y se fue con él tras una breve conversación.

Por otro lado, surgió una línea de investigación que vincula al entorno del Hospital Naval de Bocagrande, donde Tatiana realizaba sus prácticas. Ante esto, las autoridades buscan determinar si una persona cercana al hospital contactaba extranjeros a través de una página web, una diligencia que la familia ha solicitado con insistencia para esclarecer si la joven pudo ser engañada mediante una cita programada.

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