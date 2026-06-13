Sobrina de reconocido cantante murió ahogada durante un evento familiar; tenía 5 años

El mundo del entretenimiento en Puerto Rico se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Laia Nazaret Dávila, una menor de cinco años y sobrina del cantante urbano Michael Flores. Este incidente ocurrió el pasado domingo 7 de junio en el municipio de Salinas, específicamente en las instalaciones de la Hacienda San Miguel.

De acuerdo con los informes policiales y testimonios de los presentes, el suceso tuvo lugar durante el desarrollo de una grabación de un video musical en la que participaba Flores junto a la artista urbana dominicana Denise Michell, conocida como La Perversa.

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Mientras el equipo de trabajo se concentraba en la producción, la menor se encontraba compartiendo con varios familiares en la propiedad. Según información de las autoridades la menor estaba bajo el cuidado de su abuela, quien la perdió de vista por un breve instante.



Fue un primo de la menor quien finalmente la encontró flotando en una de las piscinas de la hacienda y alertó de inmediato sobre la emergencia. A pesar de que se le practicaron maniobras de primeros auxilios y fue trasladada a un centro asistencial, los médicos confirmaron que la pequeña ya no presentaba signos vitales.

¿Cómo reaccionó Michael Flores a este suceso?

Un punto que sorprendió a los seguidores de este caso es que, en el momento exacto de lo ocurrido, Michael Flores se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok.

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En el video, se observa al influencer cantando cuando repentinamente se escucha un grito desesperado de una mujer, lo que lo obligó a interrumpir la transmisión de forma repentina para acudir en auxilio de su sobrina.

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Tras el suceso, el cantante expresó su dolor a través de mensajes en sus redes sociales, donde pidió perdón a la menor por no haber podido salvarle la vida a pesar de sus esfuerzos. "Laia, perdóname, yo traté con mi corazón, con todas mis fuerzas salvarte la vida", manifestó.

Autoridades locales, bajo la dirección de la teniente Marilyn Torres de la División de Homicidios de Guayama, iniciaron una investigación para determinar las circunstancias precisas del ahogamiento.

El proceso incluye la revisión de las cámaras de seguridad de la finca y entrevistas a los testigos presentes para establecer posibles responsabilidades o negligencias.

Finalmente, el pasado jueves 11 de junio, familiares y amigos cercanos se reunieron para dar el último adiós a Laia Nazaret en un emotivo sepelio. Mientras que el artista agradeció el apoyo y la solidaridad recibida por parte de sus fanáticos y colegas durante este momento.