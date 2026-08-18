Karina García revela nuevos detalles de la condición que le diagnosticaron a su bebé

Karina García volvió a hablar sobre su embarazo después del susto que vivió durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

La empresaria contó cómo se encuentra actualmente y reveló qué le explicaron los especialistas sobre el tamaño de su bebé.

La creadora de contenido había acudido a una clínica después de experimentar dolores y contracciones tras el fuerte movimiento sísmico. Aunque la situación generó preocupación, los médicos realizaron los controles correspondientes y le indicaron que debía permanecer en reposo para evitar que el parto se adelantara.



Ahora, Karina entregó una nueva actualización a sus seguidores y explicó que su bebé es considerado un “macrobebé”, expresión que utilizó para referirse al tamaño que tendría el pequeño de acuerdo con la valoración realizada por su ginecólogo.

La paisa también aprovechó la publicación para contar algunos detalles de cómo se ha sentido durante estos días y aseguró que continúa siguiendo las recomendaciones médicas.

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¿Por qué Karina García fue a urgencias después del terremoto?

El terremoto del 10 de agosto tomó por sorpresa a Karina, quien relató que sintió bastante temor durante el movimiento y salió rápidamente del lugar en el que se encontraba.

Después del sismo comenzó a sentir dolores y contracciones irregulares. Los síntomas continuaron durante varias horas, por lo que decidió comunicarse con su ginecólogo para recibir orientación.

Posteriormente acudió a una clínica para que los especialistas revisaran su estado y el del bebé.

Los controles permitieron establecer que efectivamente estaba presentando contracciones. Ante esta situación, los médicos le recomendaron reposo y seguimiento, teniendo en cuenta que todavía no sería el momento adecuado para el nacimiento.

La prioridad, según explicó la empresaria, es que el bebé permanezca más tiempo en el útero para continuar su proceso de desarrollo.

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Karina explicó que su bebé es un “macrobebé”

En una reciente publicación en Instagram, Karina volvió a referirse a la situación y presentó el mensaje como si fuera escrito por su propio hijo.

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Fue allí donde utilizó el término “macrobebé” para describir el tamaño del pequeño.

De acuerdo con lo que contó la creadora de contenido, su ginecólogo le indicó que el bebé tendría un tamaño considerable para la etapa de gestación en la que se encuentra.

Karina incluso tomó la situación con algo de humor y comentó que su hijo aparentemente tendría muchas ganas de nacer porque ya estaría bastante grande y tendría poco espacio dentro del útero.

La empresaria también contó que durante estos días ha tenido algunas molestias, entre ellas dolor de espalda y dificultades para caminar cómodamente.

Karina García revela nuevos detalles de la condición que le diagnosticaron a su bebé /Foto: redes sociales

¿Qué significa que un bebé sea considerado “macrobebé”?

El término que utilizó Karina García, “macrobebé”, hace referencia de manera coloquial a un bebé que presenta un peso o tamaño estimado mayor al esperado para su edad gestacional.

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En medicina se utiliza principalmente el concepto de macrosomía fetal, aunque el diagnóstico no puede establecerse únicamente por la apariencia o por una estimación aislada.

Durante el embarazo, los especialistas pueden calcular aproximadamente el peso del bebé mediante ecografías y otras mediciones. Estas estimaciones tienen un margen de error, por lo que el tamaño proyectado no significa necesariamente que exista un problema de salud.

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Un bebé de mayor tamaño puede requerir un seguimiento médico más cercano porque determinadas condiciones pueden aumentar algunas dificultades durante el parto. Sin embargo, ser considerado un bebé grande no significa por sí mismo que el bebé esté enfermo o que necesariamente tenga problemas de salud.

En el caso de Karina, la información disponible indica que continúa bajo vigilancia médica y siguiendo las recomendaciones de su ginecólogo.

Además, la indicación de esperar antes del nacimiento busca permitir que el bebé continúe desarrollándose, especialmente en aspectos importantes como la maduración de sus pulmones.

Por eso, el seguimiento de los especialistas resulta fundamental para determinar cómo evoluciona el embarazo y cuál es el momento más adecuado para el nacimiento.

