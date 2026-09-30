Mhoni Vidente habló sobre J Balvin tras su ruptura con Valentina Ferrer: “No estuvo enamorado”

Una de las noticias que más llamó la atención en el mundo del espectáculo fue la separación entre J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, luego de varios rumores sobre el estado de su relación. En medio de la atención que generó la noticia, Mhoni Vidente se refirió al cantante colombiano durante un espacio difundido en sus redes sociales.

A partir de la ruptura, comenzaron a surgir especulaciones sobre los motivos que habrían llevado al final de la relación. Por ello, la astróloga cubana ofreció algunas declaraciones sobre la actualidad personal del artista y, en especial, sobre cómo habría sido su vínculo con Valentina Ferrer.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre J Balvin?

De acuerdo con el video difundido por la astróloga de origen cubano en sus plataformas digitales, la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer no sería reciente, pues aseguró que la pareja habría puesto fin a su relación desde el año anterior.



Además, afirmó que el artista colombiano nunca habría estado realmente enamorado de la modelo. “Se le notó que no estaba totalmente enamorado de ella, se dejó querer. Pero nunca llegó a casarse”, afirmó la pitonisa al referirse al tiempo que compartieron ambos artistas.

Según Mhoni Vidente, J Balvin habría estado más enfocado en su hijo, Río, que en su relación con la modelo argentina.

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Asimismo, la vidente sostuvo que ambas celebridades compartían poco espacio en su cotidianidad y que era evidente que cada uno llevaba una vida independiente. Según su versión, el periodo en el que estuvieron más unidos habría sido durante la pandemia.

Sin embargo, una de las afirmaciones que más llamó la atención fue la relacionada con la supuesta existencia de una nueva pareja sentimental del cantante y un posible embarazo. “Siempre hay una tercera, y que está embarazada”, aseguró Mhoni Vidente.

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La astróloga no precisó cuál sería la fuente de esta información ni presentó pruebas que permitan confirmar dicha afirmación. Por esta razón, se trata de una especulación atribuida exclusivamente a la pitonisa y no de un hecho confirmado por J Balvin.

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

Las declaraciones de Mhoni Vidente se produjeron pocas semanas después de que Valentina Ferrer confirmara en sus redes sociales que ya no mantenía una relación sentimental con el colombiano.

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En ese momento, la modelo señaló que lo más importante para ambos era garantizar el bienestar de su hijo, Río, aunque no explicó públicamente las razones que llevaron al final de su relación.

Los padres de J Balvin estarían consternados por su separación de Valentina Ferrer, según Lucho Borrego. /Foto: redes sociales

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Por su parte, J Balvin se refirió a la modelo con motivo de su cumpleaños y le expresó su agradecimiento por haberle dado lo mejor de su vida.

Los rumores sobre la separación de J Balvin y Valentina Ferrer

El anuncio de la ruptura también coincidió con versiones que vincularon al cantante con la modelo mexicana Melanie Pavola. Hasta el momento, J Balvin no ha confirmado públicamente que lo dicho sea verdad.

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Días después de conocerse la separación, Melanie Pavola utilizó sus redes sociales para referirse a Valentina Ferrer, asegurando que ambas habían sido víctimas de una situación y ofreciéndole disculpas.

