Emotivo video: joven llevó su diploma de graduación a la tumba de su papá: “Lo logramos”

Un emotivo video que circula por redes sociales conmovió a varios internautas al mostrar a una recién graduada visitando la tumba de su padre. La joven llegó hasta el cementerio con su diploma para compartir con él uno de los momentos más importantes de su vida.

Según los medios de comunicación, la estudiante se graduó de Arquitectura en la Universidad Santo Tomás. Tras cumplir este objetivo, tomó la decisión de llevar su diploma hasta el lugar donde descansan los restos de su padre, Francisco Javier Bayona.

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Aunque consiguió llegar a la meta que se propuso durante sus años de estudio, su padre no pudo acompañarla en este momento especial. Su ausencia quedó marcada durante el logro, pero la joven quiso hacerlo partícipe de una manera muy especial.



¿Cómo fue el emotivo momento en la tumba de su padre?

El video muestra a la recién graduada en un cementerio mientras lleva consigo el diploma que recibió tras culminar sus estudios. Vestida de negro y con tacones, sube unas escaleras de madera hasta llegar al lugar donde se encuentran los restos de su progenitor.

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Al llegar, la joven se detiene frente a la tumba y acerca con orgullo el diploma que consiguió después de completar su formación profesional. El momento refleja la intención de compartir aquel triunfo con su padre, pese a que él ya no puede acompañarla físicamente.

También se observa cómo la joven se acerca y comienza a hablarle a su padre. Sin embargo, sus palabras no se alcanzan a escuchar en la grabación, por lo que el contenido de esa conversación permanece en privado.

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¿Qué canción suena en el video de la joven que llevó su diploma al cementerio?

La grabación aparece acompañada por una frase que resume el significado del momento: “Papá, lo logramos”. Además, en la publicación se escucha de fondo la canción 'Amor Eterno', interpretada por Juan Gabriel.

La canción elegida para acompañar el video aborda el dolor causado por la ausencia de una persona querida y los recuerdos que permanecen con el paso del tiempo. El fragmento transmite tristeza, nostalgia y dificultad para aceptar la partida, sentimientos que se relacionan con el emotivo momento frente a la tumba.

De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación, el padre de la joven habría fallecido antes del inicio de la pandemia del Covid-19. Al parecer, el emotivo momento registrado en el video ocurrió en Guayaquil.

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¿Qué dijeron los internautas sobre el emotivo video?

La grabación generó distintas reacciones entre los internautas. Algunos usuarios aprovecharon la publicación para felicitar a la joven por conseguir su título y también destacaron el gesto que tuvo con la memoria de su padre:

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“Felicitaciones por la meta conseguida con mucho estudio y esfuerzo. Pero el amor y respeto a la memoria de vuestro padre, refleja la verdadera dimensión del ser humano que eres”. Otros internautas enviaron mensajes relacionados con la ausencia de su padre. “Felicitaciones. Su papa desde el cielo está orgulloso y la bendice”.

Entre los comentarios también apareció una reflexión sobre la manera en que cada persona afronta la ausencia de un ser querido: “Que fuerte, cada quien lleva su luto como puede”. Otro usuario escribió: “Es muy triste verla ahí, cuánto diera porque su padre estuviera vivo”.