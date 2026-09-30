Nequi lanza nueva opción para recibir dinero y permite convertir tu celular en datáfono

Si tienes un comercio, un emprendimiento o trabajas de manera independiente en Colombia, ofrecer distintas alternativas de cobro es clave para no perder ventas.

Para responder a esta necesidad, Nequi Negocios habilitó una herramienta con la cual puedes convertir tu smartphone en un datáfono para recibir pagos con tarjeta de forma directa.

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Esta innovación evita que debas comprar o alquilar un equipo físico adicional, aprovechando la tecnología NFC (Near Field Communication) para procesar las transacciones de tus clientes.



Actualmente, más de 137.000 comercios registrados en la plataforma ya tienen acceso a esta y otras funciones diseñadas para facilitar el control de sus finanzas cotidianas.

¿Cómo funciona la herramienta de Nequi Negocios para convertir tu celular en datáfono?

El funcionamiento del sistema es práctico y está diseñado para agilizar la atención en tu punto de venta. Una vez descargada e instalada la aplicación Nequi Negocios, el proceso de cobro se realiza en pocos pasos:

Ingresas el monto de la compra: Abres la app, seleccionas la opción para recibir pagos con tarjeta e introduces el valor exacto a cobrar. Acercas la tarjeta al teléfono: El comprador aproxima su tarjeta débito o crédito a la parte trasera de tu celular. Procesamiento de la transacción: La plataforma procesa la operación mediante Wompi, la pasarela de pagos perteneciente al Grupo Cibest (anteriormente Grupo Bancolombia). Confirmación del pago: La pantalla de tu teléfono notifica de inmediato si la transacción fue aprobada y la venta queda registrada en tu historial de movimientos.

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Para realizar la compra, tus clientes pueden utilizar tarjetas débito o crédito de las franquicias Visa y Mastercard que cuenten con tecnología de pago sin contacto (contactless).

De igual manera, es posible recibir pagos mediante tarjetas digitales almacenadas en relojes inteligentes o celulares compatibles.

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Además del cobro con tarjeta, la aplicación ha integrado otras novedades para la gestión de los comercios:

Registro de colaboradores : Puedes inscribir hasta cinco empleados adicionales con credenciales propias para que consulten las ventas recibidas en tiempo real, sin necesidad de dar acceso a la administración total de tu cuenta.

: Puedes inscribir hasta cinco empleados adicionales con credenciales propias para que consulten las ventas recibidas en tiempo real, sin necesidad de dar acceso a la administración total de tu cuenta. Notificaciones de QR por SMS: Si cobras mediante QR Negocios, puedes vincular hasta tres celulares secundarios para que las personas que te apoyan en la atención reciban un mensaje de texto (SMS) confirmando cada pago recibido.

Si cobras mediante QR Negocios, puedes vincular hasta tres celulares secundarios para que las personas que te apoyan en la atención reciban un mensaje de texto (SMS) confirmando cada pago recibido. Códigos QR con propina: Tienes la opción de generar códigos QR que incluyan la posibilidad de ingresar una propina voluntaria, permitiendo que el cliente elija si desea agregarla al momento de pagar.

Puedes leer: Nueva función de Bancolombia para comprar dólares digitales; hoy mismo con tu cuenta

¿Cuáles son los requisitos, tarifas y tiempos de abono para recibir pagos con tarjeta en Nequi?

Antes de comenzar a utilizar tu teléfono como terminal de pago, es fundamental que conozcas las condiciones técnicas, la estructura de costos y los plazos de disponibilidad del dinero:

Requisitos técnicos del dispositivo

El requisito indispensable es contar con un celular con sistema operativo Android que posea tecnología NFC. Por el momento, esta función para recibir pagos con tarjeta directamente en el teléfono no está disponible para dispositivos iPhone.

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Tarifas y comisiones por transacción

Nequi Negocios no cobra cuotas mensuales de mantenimiento, cobros fijos ni exige un número mínimo de ventas al mes. La estructura de cobro opera bajo el principio de pagar únicamente cuando vendes:

Comisión fija: Cada transacción realizada con tarjeta débito o crédito (nacional o internacional) tiene una tarifa del 1,99 % más IVA sobre el valor total de la venta.

Cada transacción realizada con tarjeta débito o crédito (nacional o internacional) tiene una tarifa del 1,99 % más IVA sobre el valor total de la venta. Retenciones: Dependiendo de las condiciones particulares de tu negocio, se aplicarán las retenciones de ley correspondientes sobre el pago.

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Límites de monto por compra

Para cobros directos con tarjeta desde el celular, se ha establecido un rango permitido de mínimo $1.500 COP y máximo $250.000 COP por transacción.

Si necesitas realizar cobros por montos mayores, puedes recurrir a herramientas complementarias como los enlaces de pago o el procesamiento de Wompi, que permite operaciones de hasta $10 millones de pesos diarios (según los límites aplicables a tu cuenta).

Tiempo de acreditación del dinero

A diferencia de los pagos recibidos a través del código QR Negocios —cuyo dinero entra de forma inmediata y sin costo de comisión—, los fondos de las ventas realizadas con tarjeta no se reflejan de manera instantánea.

El dinero acumulado se abona en un solo movimiento dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.

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Herramientas de control financiero y respaldo institucional

Nequi es una compañía de financiamiento digital vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que cuenta con más de 29 millones de usuarios en el país.

Su aplicación especial Nequi Negocios se encuentra disponible para descarga gratuita en las tiendas de aplicaciones Google Play y App Store.