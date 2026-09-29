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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Rock al Parque 2026: Apocalyptica ya tiene fecha, hora y escenario oficial

Rock al Parque 2026: Apocalyptica ya tiene fecha, hora y escenario oficial

¿Cuándo y a qué hora se presenta Apocalyptica en Rock al Parque 2026? Revisa la programación oficial y prepara tu itinerario.

A qué hora toca Apocalyptica en Rock al Parque 2026: Horarios
La agrupación finlandesa Apocalyptica cerrará la primera jornada de los 30 años de Rock al Parque este sábado 10 de octubre.
/Foto: Facebook Apocalyptica
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

En el marco de la celebración de los 30 años de Rock al Parque, los organizadores del evento gratuito más grande de la región han liberado el cartel oficial con sus respectivos cronogramas. Como era de esperarse, el gran imán de la jornada de apertura es la agrupación finlandesa Apocalyptica, consolidada como el acto internacional más anticipado por los amantes de los sonidos pesados en esta emblemática edición.

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¿Cuándo y a qué hora toca Apocalyptica en Rock al Parque 2026?

La cita de los pioneros del metal chelo con el público bogotano está pactada para el sábado 10 de octubre de 2026. De acuerdo con la distribución oficial emitida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Apocalyptica se presentará a las 9:45 p. m. en el Escenario Plaza del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

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La banda europea dispondrá de un espacio de una hora completa, finalizando su espectáculo a las 10:45 p. m.. Este concierto marcará el gran cierre de la primera jornada en la tarima principal, donde los asistentes esperan corear las adaptaciones de su más reciente trabajo discográfico titulado “Plays Metallica Vol. 2”

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Programación del Escenario Plaza para el sábado 10 de octubre

La emblemática tarima principal del festival tendrá una fuerte presencia de metal, hardcore y punk desde tempranas horas de la tarde. Si usted planea asegurar un buen lugar en los primeros filtros para ver a la agrupación principal, es fundamental conocer los actos previos que pisarán el Escenario Plaza:

  • 14:00 – 14:40: Solegnium (Distrital)
  • 14:55 – 15:35: Narcocracia (Distrital)
  • 15:50 – 16:30: Vein (Distrital)
  • 16:50 – 17:40: Hellbutcher (Suecia)
  • 18:00 – 18:50: Burning Witches (Suiza)
  • 19:15 – 20:15: Stratovarius (Finlandia)
  • 20:35 – 21:20: Perpetual Warfare (Distrital)
  • 21:45 – 22:45: Apocalyptica (Finlandia)

Recomendaciones para asistir al festival

Al tratarse de la jornada de metal del Festival Rock al Parque, se proyecta que el aforo de la Plaza de Eventos alcance su capacidad máxima antes del anochecer.

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La organización recomienda a los usuarios llegar con suficiente antelación, teniendo en cuenta que para los 30 años de Rock al Parque el mapa del festival se expande a cuatro escenarios simultáneos (Plaza, Bio by Vans, Eco y el debutante escenario BBC).

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La entrada al parque seguirá siendo totalmente libre y gratuita para mayores de 14 años. Prepara tus botas, revisa las rutas de transporte masivo y organiza tu horario para no perderte el regreso histórico de la banda que revolucionó el metal sinfónico en el mundo.

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