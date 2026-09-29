Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿QUIÉN ERA JHON CALZONES?
PENSIONADOS: PRIMA DE NAVIDAD
¿NUEVA PANDEMIA?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La reacción de Alina Lozano al conocer la orientación de Jim Velásquez

La reacción de Alina Lozano al conocer la orientación de Jim Velásquez

Alina Lozano se pronunció tras recibir comentarios sobre Jim Velásquez y compartió una contundente respuesta en un video publicado en sus redes sociales.

Alina Lozano respondió a los comentarios sobre la orientación de su expareja, Jim Velásquez
Alina Lozano respondió a los comentarios sobre la orientación de su expareja, Jim Velásquez
/Foto: Facebook Alina Lozano
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Alina Lozano volvió a referirse a los comentarios que recibe constantemente sobre su expareja, Jim Velásquez, luego de que un seguidor insistiera en cuestionar la orientación de quien fue su esposo. La actriz decidió responder públicamente y dejó clara su postura frente a este tipo de mensajes.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Últimas noticias

La cantante Francy durante la entrevista en la que confiesa si predijo el terremoto del 10 de agosto en Colombia
Farándula

¿Francy había predicho el terremoto del 10 de agosto en Colombia? Esto confesó la artista

El artista Jhonny Rivera en imagen de referencia tras sorprender con un regalo de amigo secreto en Amor y Amistad
Farándula

Jhonny Rivera no escatimó en la "endulzada" de amigo secreto; dio tremenda sorpresa

La artista compartió un video en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, y apareció junto a Rosa, su empleada de servicio. En la grabación, ambas reaccionaron a los comentarios que suelen llegarle a Alina, especialmente aquellos en los que algunas personas aseguran que Jim Velásquez siente atracción por los hombres.

La situación volvió a llamar la atención después de que, durante una de sus transmisiones en vivo, un usuario le hiciera nuevamente ese comentario sobre su expareja. Ante la insistencia, Lozano decidió responder sin rodeos y defenderlo de las afirmaciones que circulan entre algunos internautas.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Alina Lozano comparte la angustia que vivió durante el temblor en Bogotá: “Nadie sale”

Publicidad

“Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz.

Con estas palabras, Alina dejó ver su molestia frente a los mensajes que cuestionan a Jim y pidió respeto al referirse a él. Su respuesta se convirtió en el centro de la conversación, pues abordó directamente una de las afirmaciones que, según contó, le repiten con frecuencia en redes sociales.

Te puede interesar

El cantante Peter Manjarrés en la presentación del padrino de su hijo Pedro Jr. en evento familiar de vallenato
Farándula

Peter Manjarrés sorprende a sus seguidores con el padrino que eligió para su hijo

Karol G y Bruno Mars juntos tras la reacción del cantante estadounidense al video viral con Drake
Farándula

Bruno Mars rompe en celos tras baile de Karol G y Drake: "Respóndeme ya"

¿Qué dijo Alina Lozano sobre la orientación de Jim Velásquez?

La actriz no presentó su publicación como una revelación sobre la vida privada de su expareja, sino como una respuesta a los comentarios que recibe de sus seguidores. En particular, se refirió a quienes insisten en hacer afirmaciones sobre la orientación de Jim Velásquez.

Su reacción estuvo marcada por una defensa directa del influenciador. En lugar de alimentar las especulaciones, Lozano cuestionó a quienes hacen ese tipo de comentarios y recordó que las personas deben ser tratadas con respeto.

Publicidad

El tema volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos, una pareja que durante un tiempo compartió distintos momentos de su vida personal con el público. La diferencia de edad, sus publicaciones y la manera en que mostraban su vínculo hicieron que buena parte de su historia sentimental despertara interés entre los seguidores del entretenimiento colombiano.

La historia de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando preguntas

Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron pública su relación, llegaron al altar y posteriormente anunciaron su separación. Durante ese tiempo, ambos compartieron contenidos relacionados con su vida en pareja, lo que contribuyó a que su historia fuera seguida de cerca por los usuarios de redes sociales.

Publicidad

Sin embargo, la forma en que construyeron sus contenidos también ha provocado dudas entre algunos internautas. Desde que comenzaron a publicar videos juntos, hubo quienes se preguntaron cuánto de lo que mostraban correspondía a su intimidad y cuánto hacía parte de una estrategia para generar atención en redes.

Puedes leer: Alina Lozano se rapa completamente y desata especulaciones de fans: ¿Está enferma?

Esa percepción se ha mantenido incluso después de la separación. Algunas personas consideran que ciertos contenidos de la pareja tenían un componente humorístico o estaban pensados para atraer visualizaciones, aunque eso no demuestra que la relación sentimental haya sido fingida.

De hecho, ambos han sostenido públicamente que estuvieron juntos, se casaron y luego se separaron. Por esa razón, las especulaciones de algunos usuarios no deben confundirse con información confirmada sobre su historia.

Relacionados

Alina Lozano

Jim Velásquez

Creador de contenidos