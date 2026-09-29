La reacción de Alina Lozano al conocer la orientación de Jim Velásquez

Alina Lozano volvió a referirse a los comentarios que recibe constantemente sobre su expareja, Jim Velásquez, luego de que un seguidor insistiera en cuestionar la orientación de quien fue su esposo. La actriz decidió responder públicamente y dejó clara su postura frente a este tipo de mensajes.

La artista compartió un video en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, y apareció junto a Rosa, su empleada de servicio. En la grabación, ambas reaccionaron a los comentarios que suelen llegarle a Alina, especialmente aquellos en los que algunas personas aseguran que Jim Velásquez siente atracción por los hombres.

La situación volvió a llamar la atención después de que, durante una de sus transmisiones en vivo, un usuario le hiciera nuevamente ese comentario sobre su expareja. Ante la insistencia, Lozano decidió responder sin rodeos y defenderlo de las afirmaciones que circulan entre algunos internautas.

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“Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz.

Con estas palabras, Alina dejó ver su molestia frente a los mensajes que cuestionan a Jim y pidió respeto al referirse a él. Su respuesta se convirtió en el centro de la conversación, pues abordó directamente una de las afirmaciones que, según contó, le repiten con frecuencia en redes sociales.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre la orientación de Jim Velásquez?

La actriz no presentó su publicación como una revelación sobre la vida privada de su expareja, sino como una respuesta a los comentarios que recibe de sus seguidores. En particular, se refirió a quienes insisten en hacer afirmaciones sobre la orientación de Jim Velásquez.

Su reacción estuvo marcada por una defensa directa del influenciador. En lugar de alimentar las especulaciones, Lozano cuestionó a quienes hacen ese tipo de comentarios y recordó que las personas deben ser tratadas con respeto.

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El tema volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos, una pareja que durante un tiempo compartió distintos momentos de su vida personal con el público. La diferencia de edad, sus publicaciones y la manera en que mostraban su vínculo hicieron que buena parte de su historia sentimental despertara interés entre los seguidores del entretenimiento colombiano.

La historia de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando preguntas

Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron pública su relación, llegaron al altar y posteriormente anunciaron su separación. Durante ese tiempo, ambos compartieron contenidos relacionados con su vida en pareja, lo que contribuyó a que su historia fuera seguida de cerca por los usuarios de redes sociales.

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Sin embargo, la forma en que construyeron sus contenidos también ha provocado dudas entre algunos internautas. Desde que comenzaron a publicar videos juntos, hubo quienes se preguntaron cuánto de lo que mostraban correspondía a su intimidad y cuánto hacía parte de una estrategia para generar atención en redes.

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Esa percepción se ha mantenido incluso después de la separación. Algunas personas consideran que ciertos contenidos de la pareja tenían un componente humorístico o estaban pensados para atraer visualizaciones, aunque eso no demuestra que la relación sentimental haya sido fingida.

De hecho, ambos han sostenido públicamente que estuvieron juntos, se casaron y luego se separaron. Por esa razón, las especulaciones de algunos usuarios no deben confundirse con información confirmada sobre su historia.