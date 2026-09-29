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Aparecen imágenes inéditas de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y desatan reacciones

Siete meses después de su matrimonio, la pareja de artistas decidió compartir con sus seguidores nuevas imágenes de la celebración.

Fotografía de Jhonny Rivera y Jenny López juntos, vinculada a la aparición de imágenes inéditas de su boda que han desatado reacciones.
Imagen de archivo de los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López, tras la filtración de fotografías inéditas de su matrimonio que generaron gran revuelo en redes
Foto: imagen tomada de @jhonnyrivera
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Jhonny Rivera y Jenny López volvieron a captar la atención del público tras revelar material inédito de su matrimonio. Siete meses después de haber celebrado su ceremonia religiosa, la pareja decidió compartir con sus seguidores imágenes exclusivas de su compromiso.

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Durante la noche del lunes 28 de septiembre a través de una publicación conjunta en redes sociales los artistas compartieron con sus seguidores un video en la cuál mostraron otros ángulos del evento religioso.

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Las nuevas imágenes del matrimonio de los artistas

El video compartido muestra un recorrido detallado por la jornada nupcial, comenzando con el emotivo ingreso de los novios al templo eclesiástico. Asimismo, el registro audiovisual permite apreciar la llegada de miembros de su círculo familiar y de destacadas figuras de la música popular colombiana, entre quienes figuran los cantantes Alzate y Arelys Henao.

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Uno de los momentos más emotivos es el intercambio de argollas, instante en el que Jenny López y Jhonny Rivera quedaron constituidos oficialmente como marido y mujer. La publicación fue compartida junto a una emotiva dedicatoria que encabeza el video: “Capítulo 2: después de tantos capítulos, llegó el momento de decir: te doy mi vida”.

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Cómo reaccionaron los seguidores de los artistas a las imágenes de la boda

Una vez se conocieron las imágenes, estás provocaron una respuesta inmediata entre la audiencia digital, acumulando miles de interacciones y comentarios positivos a las pocas horas de su lanzamiento.

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Los usuarios destacaron la solidez del vínculo afectivo proyectado por la pareja y expresaron su emotividad al revivir la boda.“Jenny y Jhonny, qué bonito ver el hogar tan hermoso que están construyendo juntos”.

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Otros seguidores manifestaron haberse conmovido hasta las lágrimas al apreciar la sinceridad del afecto reflejado en las imágenes, consolidando así el respaldo de su comunidad de admiradores en especial por ese momento de los dos.

¿Por qué Jhonny Rivera y Jenny López se casaron?

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó de manera orgánica dentro del entorno musical. Inicialmente, compartieron espacios profesionales cuando ella se integró como corista y artista invitada en las presentaciones del cantante de música popular. Durante este tiempo, consolidaron una fuerte amistad basada en el respeto laboral.

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"Qué luna de miel tan fría": Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada
Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada
Foto: Redes de Jhonny Rivera

El vínculo laboral y amistoso dio un giro hacia lo sentimental de forma progresiva. Según han relatado los propios protagonistas en diversas entrevistas, el acercamiento definitivo incluyó una dinámica casual y un beso que marcó el inicio de su noviazgo. Tras mantenerlo en privado por un tiempo, decidieron oficializar públicamente su romance.

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La relación avanzó con firmeza y culminó en su matrimonio, celebrado el 22 de febrero de 2026. Por lo cuál, ambos continúan compartiendo escenarios musicales y defendiendo su estabilidad frente a las opiniones del público.

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