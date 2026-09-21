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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Emotivo gesto de Johnny Rivera y Camilo Cifuentes con niña durante entrega de una casa

Emotivo gesto de Johnny Rivera y Camilo Cifuentes con niña durante entrega de una casa

En diálogo con El Klub de La Kalle, el artista risaraldense relató el proceso de demoler una humilde vivienda en mal estado para construir un complejo de apartamentos.

Cómo fue la construcción de viviendas que lideró Johnny Rivera junto a Camilo Cifuentes
Cómo fue la construcción de viviendas que lideró Johnny Rivera junto a Camilo Cifuentes
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

En la emisión de El Klub de La Kalle, Johnny Rivera compartió la historia detrás de la reconstrucción de la conocida "casita de Maitec". Inicialmente, el plan contemplaba tumbar la estructura original de Maitec para hacerla de nuevo.

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Sin embargo, al demoler la casa, el equipo de trabajo notó que la vivienda vecina estaba recostada sobre la estructura y corría el riesgo inminente de venirse abajo.

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Ante esta situación, tomaron la decisión de asumir la construcción de ambos predios para evitar un accidente. De este modo, la obra se amplió y dio lugar a la edificación de cuatro apartamentos.

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¿Cuál es la historia de la niña que conmovió a Johnny Rivera y Camilo Cifuentes durante la obra?

Durante el desarrollo de la construcción y entrega de las viviendas, una niña de la comunidad se acercó con curiosidad al lugar para observar los trabajos.

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Johnny Rivera relató en El Klub de La Kalle que la pequeña frecuentaba la zona con constantes gestos de cariño hacia ellos, llevándoles detalles sencillos como dulces o "pirulinos".

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Fue en uno de esos encuentros cuando Johnny Rivera observó detenidamente a la niña y le señaló a Camilo Cifuentes un detalle físico que no habían notado a simple vista: la menor no tenía sus manitos y únicamente contaba con un dedo.

La cercanía y la actitud afectuosa de la niña tocaron profundamente a ambos artistas durante la realización del proyecto.

Johnny Rivera añadió que su vocación por ayudar a personas necesitadas nació en su infancia al ver el ejemplo de su madre, Doña Mel, quien siendo profesora rural curaba a los heridos y gestionaba mercados para los vecinos de su vereda.

Mira la entrevista completa

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