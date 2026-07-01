Así fue el ‘conflicto’ de Luisito Muñoz con Jhonny Rivera por "Unas copas de más"

En una reciente y reveladora entrevista para El Klub de La Kalle, el cantante de música popular Luisito Muñoz despejó los rumores sobre una supuesta rivalidad con su colega y amigo Jhonny Rivera.

El tema central de la conversación fue la historia detrás de la canción "Unas copas de más", un éxito que, aunque fue grabado inicialmente por Rivera, terminó convirtiéndose en el sello indiscutible de la carrera de Muñoz.

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Todo comenzó cuando Luisito Muñoz vio un video en TikTok donde Jhonny Rivera narraba su versión de la historia. Al respecto, el cantante comentó con humor: "No, eso le falta un pedacito".



Según el artista, el compositor de la obra, Hernán Darío Hernández, le presentó la propuesta en Cali hace años. "Yo me enamoré de la canción. Dije: 'No, hágale papi que yo se la grabo'".

Sin embargo, el destino de la canción dio un giro inesperado. Mientras Luisito esperaba su turno para grabar un nuevo álbum Jhonny Rivera visitó al compositor. "Vino Johnny a escoger el material de él y le dije: 'Vea la canción que le grababa a Luisito'. Y se enamoró de la canción".

Dado que Jhonny grabaría esa misma semana y él no tenía fecha clara, el tema quedó en manos del cantante de Pereira.

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¿Qué pasó con la canción ‘Unas Copas de Más según Luisito Muñoz?

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Tras un año del lanzamiento de Jhonny Rivera sin que la canción lograra despegar, el compositor contactó nuevamente a Luisito. "Me llamó Hernán Darío: 'Mire huevetas, le pido un favor, grábame la canción a usted otra vez... Johnny ya no le hizo nada a esa canción'", explicó el cantante.

Antes de proceder, Luisito Muñoz actuó con la caballerosidad que lo caracteriza y llamó directamente a su amigo: "Me dijo: 'No, grábela, grábela Luisito, que yo no le voy a hacer fuerza a la canción'".

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El resultado fue inmediato. Apenas un mes después de que Luisito Muñoz lanzara la canción, esta ya se había convertido en un éxito en las emisoras de todo el país. La situación se volvió curiosa durante las presentaciones en vivo de ambos artistas.

Según relató el cantante: "Él de pronto vio que la gente decía: '¿Por qué está cantando la canción de Luisito?'... Ya al final no volvió a interpretarla y terminó cambiando el nombre de esta".

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Pese a este malentendido musical, Luisito dejó claro que mantiene una excelente relación con Jhonny Rivera. "Tengo una muy bonita amistad con Jhonny", aseguró. Incluso, contó que en varias ocasiones se reúnen para jugar fútbol y compartir buenos momentos.

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