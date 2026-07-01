Ella es Sofía Osío Luna, nueva presentadora de El Desafío y La vuelta al Mundial en 80 Risas

Sofía Osío Luna es la nueva cara del programa de Caracol Televisión. Esta barranquillera de 26 años está lista para conquistar la pantalla chica tras una exitosa carrera en las pasarelas del mundo y los certámenes de belleza muy relevantes.

Su nombre empezó a sonar fuerte en el año 2022 cuando se coronó como Señorita Colombia representando al Atlántico. Ese título fue histórico, ya que permitió que su departamento recuperara la corona nacional después de nueve largos años de espera para su región natal.

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Meses después, ella asumió la representación del país en Miss International 2023 celebrado en Japón. Allí obtuvo el puesto de primera finalista, logrando uno de los resultados más destacados para Colombia en ese certamen internacional durante los últimos años de historia.



Sofía es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. Realizó sus estudios en el prestigioso Istituto Europeo di Design, ubicado en Barcelona, España. Esta formación académica complementa su visión integral dentro de la industria.

Tras entregar su corona en el año 2024, la modelo se enfocó en impulsar su carrera internacionalmente. Trabajó con diversas agencias en mercados competitivos como Italia y Estados Unidos. Próximamente tiene planes de expandir su presencia profesional hacia tierras mexicanas.

La propuesta de Caracol llegó mientras ella estaba en el exterior. Al respecto contó: “La televisión siempre ha sido uno de mis grandes... no sueños, pero sí metas y proyectos que he tenido. Apenas me llamaron, obviamente dije: ‘Cuenten conmigo’. Me regresé para esto”.

Su debut oficial se produjo en el programa ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ este 30 de junio. Comparte escenario con JP Martínez y figuras tradicionales como Carolina Cruz. Este proyecto marca el regreso de un formato tras el final de la serie ‘A otro nivel’.

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Antes de este estreno, el canal confirmó que ella será la nueva presentadora de 'El Desafío'. Este famoso reality regresará a la televisión colombiana en el año 2027. Sofía se posiciona así como uno de los nuevos rostros más importantes del entretenimiento en nuestro país.

¿Cuál es la trayectoria de Sofía Osío Luna en el entretenimiento?

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Debutar junto a presentadoras experimentadas como Carolina Soto es un reto enorme para ella. La barranquillera confesó a Vea: “Estoy al lado de personas que admiro demasiado. La presión es bastante grande, pero me siento orgullosa con el trabajo que he hecho hasta hoy”.

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La disciplina del modelaje la fortaleció para este nuevo capítulo profesional en su vida. Su rostro ya era conocido por los colombianos gracias a su paso por los reinados, pero ahora busca conectar desde la conducción y el carisma que la caracteriza frente al público.

Nacida en Barranquilla, decidió regresar específicamente a Colombia para asumir estos retos laborales. Aunque disfrutaba de su carrera en pasarelas internacionales, el sueño de estar en la televisión nacional pesó más al momento de tomar la decisión de volver a su tierra.

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