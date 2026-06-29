Karol G envía fuerte y contundente mensaje a Abelardo de la Espriella: "No es un trofeo"

Karol G compartió una carta abierta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que pidió gobernar para todos los colombianos y recordó la responsabilidad que implica asumir el poder.

Karol G volvió a ser tema de conversación en Colombia, esta vez por un mensaje que compartió en sus redes sociales y que rápidamente generó reacciones.

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La artista antioqueña publicó una carta abierta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que hizo un llamado para que su gobierno tenga en cuenta a todos los colombianos, sin importar la decisión que tomaron en las urnas.

La cantante, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, decidió pronunciarse apenas una semana después de unas elecciones presidenciales que estuvieron marcadas por una diferencia mínima entre los dos principales candidatos.

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En lugar de tomar partido públicamente, explicó que su mensaje nace desde el amor por Colombia y del deseo de ver un país con mayores oportunidades para todos.

Desde el inicio de su publicación dejó clara su postura. Afirmó que no escribía como simpatizante ni como opositora, sino como una colombiana preocupada por el futuro del país. Con esa premisa comenzó una carta en la que insistió en que la etapa electoral ya terminó y que ahora empieza el verdadero desafío para quien asumirá la Presidencia.

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Por quién va a votar Karol G /Foto: AFP

Karol G pidió al presidente electo gobernar para todos los colombianos

Uno de los apartados que más llamó la atención fue cuando expresó que las campañas, los debates y las elecciones quedaron atrás, por lo que ahora el compromiso del mandatario será trabajar pensando en quienes lo respaldaron y también en quienes apoyaron otras propuestas.

La artista también aprovechó para recordar el peso que representa llegar a la Presidencia de Colombia. En su mensaje aseguró que el poder no debe verse como un reconocimiento personal ni como un premio, sino como una enorme responsabilidad frente a millones de personas que esperan resultados.

"Millones de colombianos votaron por usted y millones votaron por alguien más. Pero todos compartimos el mismo anhelo: vivir en un país más seguro, más justo y con más oportunidades".

"El poder no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad", mencionó.

La carta fue publicada a través de su cuenta de X, donde reúne más de diez millones de seguidores.

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El pronunciamiento apareció luego de una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente de Colombia. De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos, equivalentes a 12.959.515 sufragios.

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Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 12.708.695 votos, correspondientes al 48,70 %. Entre ambos candidatos hubo una diferencia de apenas 250.820 votos, lo que representa menos de un punto porcentual y refleja lo ajustada que fue la contienda electoral.

Aunque Karol G suele compartir contenidos relacionados con su carrera musical y su vida profesional, en esta ocasión decidió utilizar el alcance de sus redes sociales para enviar un mensaje enfocado en el presente del país.

Su carta estuvo centrada en la importancia de escuchar todas las voces, sin importar la posición política de cada ciudadano. Además, insistió en que el momento actual exige unidad y responsabilidad por parte de quienes asumirán las principales decisiones del país durante los próximos años.