Revelan cómo cayó el extranjero señalado por el caso Natalia Villalba tras huir

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba continúa avanzando y, con el paso de los días, las autoridades han revelado nuevos detalles sobre la operación que permitió ubicar al ciudadano británico señalado como principal sospechoso del crimen. El caso ha causado conmoción en el país desde que el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá.

Tras conocerse el hallazgo, los investigadores iniciaron una carrera contrarreloj para establecer quiénes estuvieron con la víctima durante sus últimas horas y cuál había sido el recorrido de las personas que ingresaron y salieron del inmueble. Ese trabajo permitió reconstruir una línea de tiempo que fue clave para orientar la búsqueda del extranjero que, para ese momento, ya no se encontraba en territorio colombiano.

La investigación permitió seguir el rastro del sospechoso

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el análisis de cámaras de seguridad, registros migratorios y otros elementos recopilados durante la investigación permitió establecer que el ciudadano británico abandonó Colombia poco después de que ocurrieran los hechos. Esa información fue compartida con organismos internacionales para activar los mecanismos de cooperación judicial y migratoria.

Con esos datos comenzó un trabajo coordinado entre las autoridades colombianas y sus homólogas en otros países, con el objetivo de impedir que el hombre lograra regresar al Reino Unido antes de ser ubicado. La alerta internacional permitió mantener seguimiento a sus movimientos hasta que finalmente fue localizado en Ecuador.

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La captura se produjo en el aeropuerto de Quito, donde las autoridades ecuatorianas lo interceptaron cuando se disponía a abordar un vuelo internacional. Según la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo gracias al intercambio de información entre los organismos de investigación de ambos países, que venían siguiendo sus desplazamientos desde que salió de Colombia.

Una vez detenido, comenzó el proceso para su traslado a territorio colombiano. Días después fue llevado a Bogotá bajo custodia de las autoridades para quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba y que será la encargada de presentar los elementos materiales probatorios durante las audiencias judiciales.

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El caso ha mantenido la atención de la opinión pública debido a la forma en la que fue encontrado el cuerpo de la víctima y al componente internacional que adquirió la investigación. La necesidad de coordinar acciones con autoridades de otros países fue determinante para evitar que el principal señalado lograra abandonar la región y dificultara el avance del proceso judicial.

Con el sospechoso ya en Colombia, la investigación entra en una nueva etapa. Las autoridades buscarán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Natalia Villalba y establecer, con base en las pruebas recolectadas, cuál fue la participación del ciudadano británico en los hechos.

Mientras avanza el proceso, las autoridades han reiterado que será la justicia la que determine la responsabilidad penal del investigado. Entretanto, la captura y posterior traslado a Colombia representan un paso fundamental para que el caso continúe su curso y se puedan resolver las preguntas que aún rodean uno de los hechos judiciales que más impacto ha generado en los últimos días.