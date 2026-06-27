Las 5 inconsistencias en el relato del británico que habría acabado con Natalia Villalba

Las declaraciones entregadas por el ciudadano británico Foster Smith al diario The Sun no solo llamaron la atención porque rompió el silencio sobre el caso de Natalia Villalba Angarita.

También generaron nuevas preguntas luego de que el mismo medio británico identificara varias inconsistencias entre su versión y los elementos conocidos hasta ahora dentro de la investigación.

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En la entrevista, Foster Smith aseguró que no estuvo en el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la colombiana y afirmó que durante buena parte de ese día estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en un establecimiento de Bogotá.

Sin embargo, al revisar la cronología y otros detalles mencionados durante la conversación, se destacaron varios puntos que no coincidían con la información recopilada hasta el momento.

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Las declaraciones llegan mientras las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido con Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de junio dentro de una maleta gris en un apartamento del norte de Bogotá.

Estas son las inconsistencias que encontró The Sun

Aunque Foster Smith insistió en que no tuvo participación en los hechos, el diario británico mencionó varios aspectos de su relato que generan dudas.

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1. El horario del partido no coincide con la línea de tiempo

Durante la entrevista, Foster Smith aseguró:

"Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo". Posteriormente agregó:

"Después del partido, me fui a un centro comercial, comí algo, me compré un helado y volví más tarde para los partidos siguientes".

Sin embargo, el compromiso entre Inglaterra y Croacia comenzó hacia las 3:00 de la tarde, mientras que, según la información manejada por la investigación, los hechos habrían ocurrido dentro de un periodo comprendido entre las 11:30 de la mañana y las 5:30 del día siguiente.

2. Dijo que solo usaba efectivo, pero mostró un recibo

Otro de los aspectos destacados tiene que ver con la forma en que aseguró realizar sus pagos.

Durante la conversación manifestó que únicamente utilizaba dinero en efectivo. No obstante, posteriormente presentó un comprobante que incluía datos correspondientes a una tarjeta de crédito, situación que fue señalada como una contradicción dentro de su relato.

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3. Dio una explicación diferente sobre las cámaras de seguridad

Las imágenes conocidas por la investigación muestran al ciudadano británico saliendo del edificio.

Frente a ese material, Foster Smith aseguró que las grabaciones correspondían a un momento distinto y sostuvo que lo único que estaba haciendo era sacar la basura.

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Con esa explicación descartó la versión según la cual estaría manipulando unas sábanas, una afirmación que también forma parte de los puntos revisados por el diario británico.

Británico rompe el silencio por el caso de Natalia Villalba /Foto: redes sociales

4. Primero negó haber salido de Colombia

Otra inconsistencia ocurrió cuando fue consultado sobre su ubicación.

Inicialmente negó haber abandonado Colombia. Sin embargo, poco después cambió su versión y reconoció que se encontraba en Quito, Ecuador, desde donde planeaba tomar un vuelo con destino al Reino Unido.

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5. Explicó por qué salió del país

Una vez reconoció que estaba en Ecuador, Foster Smith entregó una explicación sobre su salida de Colombia.

Según declaró al medio, decidió abandonar el país porque, de acuerdo con su versión, había recibido amenazas de muerte por parte de delincuentes locales relacionadas con una deuda.