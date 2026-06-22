Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba: maleta, habitación y objetos

Nuevas imágenes relacionadas con el caso de Natalia Villalba Angarita han comenzado a circular y muestran parte del lugar donde fue encontrada la mujer de 36 años en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Las fotografías, que pueden resultar sensibles para algunos lectores, permiten observar detalles del inmueble que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Puedes leer: Hallan cuerpo sin vida de mujer en una maleta en reconocido hotel; un detalle es revelador



El hallazgo se produjo en un apartamento que prestaría servicios de arrendamiento temporal, ubicado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero, específicamente en la calle 95 con carrera 21.

Las imágenes conocidas en las últimas horas han despertado gran interés debido a que muestran parte de la escena donde fue localizada la mujer oriunda de Cúcuta.

Las fotografías muestran la maleta y el interior del apartamento

De acuerdo con las imágenes que se han conocido, la maleta que presuntamente habría sido utilizada para ocultar el cuerpo de Natalia Villalba se encontraba dentro del baño del inmueble.

Publicidad

Las fotografías permiten observar que el equipaje estaba ubicado en una zona cercana a la ducha, en un espacio reducido del apartamento.

Puedes leer: Identidad de mujer encontrada en una maleta en Chapinero; nacionalidad, edad y fotos

Publicidad

Además de la maleta, también se aprecian diferentes elementos de uso cotidiano que estaban en el lugar al momento del hallazgo.

Entre ellos figuran objetos de aseo femenino, algunos artículos personales y otros elementos que ahora hacen parte del material revisado por los investigadores.

Las imágenes también dejan ver rastros de lo que aparentemente sería agua en distintas áreas del baño, un detalle que forma parte de la información recopilada por las autoridades dentro del proceso investigativo.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

La habitación 706 aparece en los registros conocidos

Otro de los detalles que ha llamado la atención es el número de la habitación o apartamento que aparece mencionado en la información relacionada con el caso.

Publicidad

Según los datos que han trascendido, el inmueble correspondería al apartamento identificado con el número 706, lugar donde se produjo el hallazgo.

Las autoridades mantienen bajo reserva varios aspectos de la investigación, por lo que aún no se conocen conclusiones oficiales sobre los elementos encontrados dentro del inmueble.

Publicidad

Sin embargo, las fotografías han permitido conocer parte de la distribución del apartamento y algunos de los objetos presentes en el lugar cuando llegaron los organismos judiciales.

Revelan identidad de mujer hallada en una maleta en Bogotá /Foto: redes sociales

Las imágenes son analizadas por los investigadores

Mientras continúan las diligencias, las autoridades siguen recopilando pruebas para establecer qué ocurrió en el apartamento de alquiler temporal.

Los investigadores revisan registros de ingreso, cámaras de seguridad y otros elementos técnicos que permitan reconstruir las últimas horas de Natalia Villalba antes de ser encontrada.

Asimismo, continúan las verificaciones relacionadas con las personas que tuvieron acceso al inmueble durante los días en que estuvo arrendado.

Las fotografías conocidas recientemente podrían convertirse en una pieza adicional dentro del proceso de análisis que adelantan los organismos judiciales.

Publicidad

De acuerdo con la información que ha trascendido en medio de la investigación, Natalia Villalba habría estado en el apartamento acompañada por dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad estadounidense y otro inglesa.

