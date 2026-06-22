Identidad de mujer encontrada en una maleta en Chapinero; nacionalidad, edad y fotos

Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer encontrada sin vida al interior de una maleta en un edificio ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

Se trata de Natalia Villalba Angarita, una ciudadana de 36 años oriunda de Cúcuta, cuyo caso ha generado gran atención mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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El hallazgo se produjo en un inmueble localizado en la calle 95 con carrera 2, donde personal encargado de labores de aseo ingresó a uno de los apartamentos y encontró una maleta gris que ocultaba el cuerpo de la mujer.

Tras el reporte, unidades judiciales llegaron al lugar para adelantar las diligencias correspondientes y recopilar elementos que permitan reconstruir los hechos.

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Desde entonces, el caso permanece bajo investigación y las autoridades trabajan para establecer quiénes estuvieron en el apartamento durante los días previos al hallazgo.

Revelan identidad de mujer hallada en una maleta en Bogotá

¿Qué se sabe del caso de Natalia Villalba Angarita?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba Angarita funcionaba bajo la modalidad de alquiler por días.

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Los registros indican que la propiedad había sido arrendada entre el 7 y el 21 de junio, periodo que ahora se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores.

Uno de los aspectos que más atención ha despertado es la presencia de dos ciudadanos extranjeros que habrían tenido acceso al inmueble durante ese tiempo. Según la información recopilada por las autoridades, se trata de un ciudadano estadounidense y un ciudadano inglés.

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Las labores investigativas se concentran en establecer cuál fue la participación de cada una de las personas que ingresaron al lugar y qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

Por esa razón, los investigadores continúan revisando distintos elementos técnicos y documentales que puedan aportar información relevante para el proceso.

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Las pesquisas también se han enfocado en determinar la ubicación y movimientos de las personas que aparecen registradas en el apartamento durante los días en que estuvo alquilado.

Por esa razón, las autoridades buscan establecer contacto con un ciudadano estadounidense y un ciudadano inglés que figuran en los registros relacionados con el inmueble.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades han reiterado que todas las hipótesis continúan siendo evaluadas y que el objetivo es esclarecer completamente lo ocurrido.

El trabajo de los investigadores incluye la recopilación de testimonios, el análisis de material audiovisual y la verificación de distintos elementos obtenidos durante las diligencias judiciales.