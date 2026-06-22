Paula Andrea Beltrán Sandoval, una enfermera de 41 años que vivía en Nueva York, Estados Unidos, decidió viajar a Medellín con un propósito claro, someterse a una cirugía para extraer biopolímeros que se había aplicado previamente en sus glúteos.

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La joven llegó a Medellín el pasado 15 de junio para visitar a su familia y cumplir con la cita quirúrgica que ya había programado y pagado desde el país norteamericano, por un valor cercano a los 38 millones de pesos.



El procedimiento se llevó a cabo en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, ubicada en el exclusivo barrio El Poblado. Según los informes oficiales, la intervención transcurría con normalidad y los médicos ya habían avanzado de manera importante en la extracción del material de su cadera.

Enfermera fallece en procedimiento estético en Medellín; tenía biopolímeros en glúteos Foto tomada de redes sociales

Sin embargo, tras una hora y 10 minutos de haber iniciado, la situación dio un giro inesperado cuando la paciente presentó una complicación que derivó en un paro cardiorespiratorio.

Aunque el personal de salud reaccionó de inmediato y realizó maniobras de reanimación durante varios minutos, Paula no respondió. El esfuerzo de los médicos fue tal que los equipos utilizados dejaron marcas visibles en su pecho, pero no fue suficiente para salvarla.

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¿Qué están investigando las autoridades tras la muerte de una paciente en El Tesoro?

Este caso encendió las alarmas de la Seccional de Salud de Antioquia, que ya inició las investigaciones correspondientes. El objetivo es verificar si tanto el médico cirujano como el centro estético contaban con todos los requerimientos legales y técnicos necesarios para realizar este tipo de intervenciones complejas.

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Un dato que genera dudas y que está bajo la lupa de los expertos es que, según el historial clínico conocido, Paula no tenía patologías previas que pudieran sugerir una complicación de este nivel.

Por esta razón, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán las evaluaciones pertinentes para establecer con exactitud la causa de su fallecimiento.

Ahora bien, no es un hecho aislado en la ciudad. En lo que va del año, este es el segundo fallecimiento reportado en Medellín en medio de un procedimiento estético. El primer caso ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, también perdió la vida en un centro médico de El Poblado.

Actualmente, las autoridades judiciales y de salud avanzan en la recolección de pruebas para determinar si hubo alguna falla en el protocolo o si se trató de una complicación médica fortuita.

Mientras tanto, el caso de Paula Andrea Beltrán Sandoval pone nuevamente en el centro de la conversación la seguridad de los procedimientos de retiro de sustancias modelantes en la ciudad.

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