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Aparece prueba reina contra Zulma Guzmán; etiquetas revelarían domicilios vinculados con talio

La bogotana es señalada por el presunto envenenamiento de dos menores en abril de 2025, mientras avanzan las investigaciones sobre otros posibles afectados.

Caso Zulma Guzmán: nuevas evidencias con etiquetas y talio la comprometen
Aparece prueba reina contra Zulma Guzmán; etiquetas revelarían domicilios vinculados con talio
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El proceso judicial contra Zulma Guzmán, señalada por el presunto envenenamiento de dos menores en Bogotá, tomó un rumbo definitivo tras revelarse informes forenses clave, esto según información revelada por el medio de comunicación El Tiempo.

Un dictamen de Medicina Legal, fechado el 20 de junio de 2026, confirmó el hallazgo de la denominada “prueba reina” en el casillero 314 del exclusivo Club El Nogal, vinculando directamente a la capturada con el uso de talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia.

Puedes leer: Aparecen nuevas pistas contra Zulma Guzmán; hallan su casillero en El Nogal

De acuerdo con las fuentes forenses al medio de comunicación citado, las pruebas de toxicología practicadas a los elementos encontrados en el casillero arrojaron resultados positivos para talio.

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Entre los objetos incautados por el CTI de la Fiscalía y la Sijín se encuentran dos frascos de vidrio uno de ellos marcado falsamente como "azafrán" y otro con la etiqueta "azufre".

Además de los recipientes, los peritos hallaron guantes de látex con trazas de metal pesado y diversos artículos de uso personal, como cremas, aceites y fajas estéticas. Estos hallazgos aumentan la tesis de la Fiscalía General de la Nación sobre la manipulación de talio por parte de la empresaria.

Encuentran el casillero de Zulma Guzmán
Aparecen nuevas pistas contra Zulma Guzmán; hallan su casillero en El Nogal
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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¿Cuál es la prueba reina contra Zulma Guzmán según la Fiscalía?

El detalle más revelador del informe forense es la aparición de seis etiquetas y bolsas con logos de la empresa de domicilios Rappi y de la Universidad de los Andes. Según el expediente, estas etiquetas contenían mensajes engañosos como “Rappi, un regalo de amor y amistad”.

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Puedes leer: Zulma Guzmán habría intentado envenenar con talio a otra mujer; un detalle la salvó

Una de las hipótesis de las autoridades sugiere que la empresaria utilizó estas etiquetas para camuflar los envíos de chocolates y frutas envenenadas, haciéndolos pasar por obsequios empresariales o de membresías especiales.

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Al punto que esta modalidad habría sido utilizada el pasado mes de abril de 2025, cuando la hija de Juan de Bedout y una compañera de colegio consumieron frambuesas letales enviadas bajo esta fachada.

Zulma Guzmán se encuentra actualmente recluida en Londres, a la espera de que se resuelva su proceso de extradición a Colombia. El pasado 25 de mayo, una delegación del Reino Unido realizó una inspección técnica en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá para verificar las condiciones de reclusión que enfrentaría la empresaria de ser entregada a la justicia colombiana.

Ante esta situación, el Club El Nogal anunció una revisión urgente de sus protocolos de seguridad interna. Mientras tanto, la Fiscalía analiza si Guzmán estaría vinculada a otros casos similares, incluyendo los síntomas de envenenamiento presentados por su excuñada y por Alicia Graham, la fallecida esposa de De Bedout.

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Mira también: Caso Zulma Guzmán: Se destapa nuevo detalle que da giro de impacto en la investigación

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