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Médium habla de Zulma Guzmán y veneno con frambuesas; ¿está poseída?

La reconocida médium Ayda Valencia habló sobre el caso de Zulma Guzmán y entregó su opinión sobre la empresaria bogotana.

Ayda Valencia habla de Zulma Guzmán
Médium habla de Zulma Guzmán y veneno con frambuesas; ¿está poseída?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Para "Cada Loco con su Tema" de La Kalle, la reconocida médium y experta en temas paranormales, Ayda Valencia, abordó uno de los casos más recientes cómo es el tema de Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores de edad en abril del 2025.

Una de las preguntas de la mesa para Ayda, fue relacionada sobre si los actos de de Zulma Guzmán eran fruto de una posesión demoníaca o de una mente criminal, sin embargo, la médium entregó su posición frente a este caso.

Puedes leer: Descubren otra posible víctima de Zulma Guzmán; es una modelo colombiana

“¿Es Zulma Guzmán una persona intrínsecamente mala o fue controlada por una entidad del más allá?”, fue la pregunta de uno de los integrantes de la mesa ante este caso, ante estas especulaciones ella confesó que primero todo lo que sabe y opina es desde afuera y que también las personas no deben apresurarse a culpar a lo sobrenatural por cada acto de maldad humana.

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"Hay que ver que no todo son entidades", explicó la médium en la cabina de La Kalle. Valencia enfatizó que, ha visto cómo se suelen confundir los fenómenos paranormales con condiciones clínicas, al punto que compartió con los integrantes de la mesa una experiencia en este tema.

"Mucha gente confunde muchas veces enfermedades mentales como lo que le pasaba a 'Fragmentado' (...) yo tuve un caso de eso de una persona que aparentemente estaba poseída y era que tenía un problema mental gravísimo", añadió para dar contexto a su visión sobre el caso de Zulma Guzmán.

¿Qué dijo Ayda Valencia con relación a Zulma Guzmán?

Por otro lado, Ayda Valencia mencionó que no realizó una canalización formal y profunda sobre la mujer, su intuición y capacidad de percibir energías le permitieron dar una opinión clara basada en lo que ha podido observar desde fuera, afirmando que según ella su intuición nunca le falla.

Puedes leer: Zulma Guzmán sería asesina en serie; su cuñada estaría entre las víctimas

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Tanto es así que para la experta, el comportamiento de la empresaría de Bogotá no responde a una intervención de espíritus malignos. Sino algún problema que esta pueda tener,  "Lo que yo he podido percibir desde afuera (...) es que tiene un trastorno mental tiene un problema bastante delicado bastante grave", sentenció Ayda Valencia.

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Sumado a esto, Valencia fue enfática al decir que no hay una fuerza externa dictando las acciones de Guzmán: "No es que una entidad la posee ahí 'ay venga le eche un poquito de esto para ver a qué le saben las fresas'. No es por ese lado". Según la experta, se trata de una patología psiquiátrica que debe ser tratada como tal.

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