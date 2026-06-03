Colegios tendrían cambio de horarios y sería pronto: ¿cómo quedarían las jornadas?

Las altas temperaturas que se han venido registrando en la región Caribe ya están generando cambios en diferentes colegios.

Ante el incremento del calor y sus posibles efectos sobre estudiantes, docentes y personal administrativo, la Secretaría de Educación de Cartagena adoptó una serie de medidas temporales que incluyen ajustes en las actividades académicas y una reorganización de las jornadas escolares.

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Además, la situación abrió el debate sobre la posibilidad de modificar los horarios de clase en otras zonas del país.

De hecho, el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, solicitó al Ministerio de Educación Nacional la realización de una mesa técnica para evaluar si este tipo de medidas podrían implementarse en Colombia mientras persistan las actuales condiciones climáticas.

La intención es proteger a las comunidades educativas sin afectar el calendario escolar ni el cumplimiento de los procesos académicos establecidos para este año.

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Suspenden actividades al aire libre en las horas más calientes

Dentro de las disposiciones adoptadas se encuentra la suspensión temporal de actividades pedagógicas, deportivas, culturales y recreativas en espacios descubiertos durante las horas de mayor impacto térmico.

La medida aplica entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, franja en la que se registran las temperaturas más elevadas del día.

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Por esta razón, los colegios deberán priorizar el desarrollo de clases en espacios cubiertos, ventilados o climatizados. También deberán fortalecer las estrategias de hidratación para estudiantes y docentes con el fin de reducir los efectos de la exposición prolongada al calor.

Cambiarían horarios en colegios por la ola de calor /Foto: IA

¿Cómo quedarían los horarios de clase?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la propuesta de reorganizar la jornada académica por bloques térmicos.

Según las orientaciones entregadas por la Secretaría de Educación de Cartagena, las clases tendrían una duración de 45 minutos y se establecerían pausas especiales durante las horas más calientes.

En el caso de la jornada de la mañana, las actividades académicas con estudiantes se desarrollarían entre las 6:00 a. m. y las 10:50 a. m.

Posteriormente se aplicaría una pausa térmica entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., período durante el cual no se realizarían clases.

Después de ese espacio, la jornada de la tarde se llevaría a cabo entre la 1:30 p. m. y las 6:30 p. m.

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Con esta reorganización se busca disminuir la exposición al calor sin afectar la intensidad horaria ni el cumplimiento del calendario académico.

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Cartagena pide analizar cambios de horarios en Colombia

Las medidas implementadas en Cartagena no solo buscan atender la situación local. El secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, pidió formalmente al Ministerio de Educación Nacional realizar una mesa técnica para estudiar la posibilidad de evaluar cambios en los horarios escolares en Colombia durante esta etapa climática.

Según explicó el funcionario, el objetivo es encontrar alternativas que permitan mantener ambientes seguros dentro de las instituciones educativas mientras continúan las altas temperaturas.

"Hemos definido orientaciones transitorias que permitan continuar el servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar frente a las altas temperaturas. Queremos garantizar ambientes seguros, organizando la jornada académica con flexibilidad y responsabilidad", señaló.

Es importante aclarar que, por ahora, el Ministerio de Educación Nacional no ha oficializado ningún cambio en los horarios escolares a nivel nacional.

Las modificaciones conocidas hasta el momento corresponden a orientaciones temporales adoptadas en Cartagena frente a la actual ola de calor y podrían ser implementadas por algunas instituciones educativas de la región Caribe mientras persistan las altas temperaturas.

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Las medidas tienen carácter transitorio y no representan una modificación permanente del calendario escolar ni de las jornadas académicas en Colombia.

