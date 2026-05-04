Vacaciones de mitad de año 2026: estas son las fechas en colegios públicos

Si estás organizando tu tiempo o pensando en un descanso a mitad de año, ya hay fechas claras para los colegios públicos en Colombia. El calendario escolar 2026 ya definió cuándo será ese receso que muchos esperan para hacer una pausa en la rutina.

El punto de partida lo establece el Ministerio de Educación Nacional, que fija las reglas generales para el año académico. Según estas directrices, el calendario debe cumplir 40 semanas de clases con estudiantes y 12 semanas de descanso, distribuidas a lo largo del año.

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Dentro de ese esquema aparecen las vacaciones de mitad de año, que coinciden con el cierre del primer semestre académico. Para 2026, las fechas base ya están definidas: el receso irá del 22 de junio al 6 de julio. Son dos semanas continuas sin clases, en las que los estudiantes tienen un espacio para desconectarse de las actividades escolares.

Eso sí, aquí hay un detalle clave. Aunque existe una guía nacional, el calendario no es exactamente igual en todo el país. Cada región puede hacer ajustes dependiendo de sus condiciones, lo que significa que las fechas pueden moverse unos días según la ciudad o el departamento.

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Vacaciones de mitad de año por ciudades en Bogotá

Por ejemplo, en Bogotá, el calendario mantiene las fechas base: del 22 de junio al 6 de julio de 2026. En Medellín, el descanso también arranca el 22 de junio, pero se extiende una semana más, llegando hasta el 12 de julio.

En cambio, en Cali el receso empieza antes. Allí, las vacaciones están programadas del 15 de junio al 5 de julio, lo que adelanta el inicio frente a otras ciudades del país.

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Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas Foto: imagen realizada con ImageFX

Estos cambios dependen de varios factores. Temas como el clima, la organización institucional y la logística de cada región influyen en cómo se ajusta el calendario. Por eso, aunque tengas una referencia general, siempre es mejor revisar la fecha exacta con el colegio o la secretaría de educación local.

Si tienes hijos en colegio público, lo más práctico es consultar directamente el cronograma oficial de la institución. Ahí encontrarás no solo las vacaciones de mitad de año, sino también otras fechas importantes del calendario académico.

Además de este receso, el año escolar incluye otros descansos. Entre ellos está la pausa de Semana Santa, la semana de receso en octubre y las vacaciones de fin de año, que suelen comenzar a finales de noviembre.