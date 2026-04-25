Saber Pro 2026: todo sobre el examen y cuándo salen los resultados

Este domingo 26 de abril, Colombia vive una de las jornadas académicas más importantes del año con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT.

Más de 246 mil estudiantes de educación superior fueron citados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación para participar en esta evaluación clave, que se realiza en 286 sitios distribuidos en Bogotá y más de 80 municipios del país.

El examen Saber Pro, dirigido a estudiantes de últimos semestres de carreras profesionales, se desarrolla bajo la modalidad de lápiz y papel para más de 140 mil personas.

Por su parte, cerca de 106 mil estudiantes presentan Saber TyT, enfocado en programas técnicos y tecnológicos. Además, 1.244 ciudadanos realizan la prueba en el exterior bajo formato electrónico, en 80 ciudades de 30 países.



¿Cuándo se publican los resultados de Saber Pro?

Una de las preguntas más frecuentes tras la presentación del examen Saber Pro tiene que ver con la publicación de resultados. De acuerdo con la información oficial del Icfes, los puntajes individuales podrán descargarse a partir del viernes 14 de agosto de 2026 a través de su portal web.

Antes de esa fecha, los estudiantes también podrán acceder a otros documentos importantes. Por ejemplo, los certificados de asistencia estarán disponibles desde el lunes 18 de mayo, lo que permite a los evaluados validar su participación en la jornada.

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La directora del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, destacó la relevancia de estas pruebas al señalar: “Más allá de ser requisito de grado, estas pruebas son un instrumento que mide de forma estandarizada la calidad de la educación superior”. Esta afirmación refuerza el papel del examen como una herramienta clave para evaluar competencias y proyectar el futuro académico y laboral de los estudiantes.



Saber Pro: cómo fue la jornada y qué se evalúa

La aplicación del examen Saber Pro inició desde las 7:00 a. m. en una sola sesión para la jornada de la mañana, mientras que los citados en la tarde comenzaron a la 1:30 p. m. Cada prueba tiene una duración máxima de 4 horas y 40 minutos.

Durante este proceso, los estudiantes deben cumplir con estrictos lineamientos logísticos. Es obligatorio presentar un documento de identidad válido, llevar lápiz No. 2, borrador y tajalápiz, y abstenerse del uso de dispositivos electrónicos, ya que su utilización puede generar la anulación del examen.

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En cuanto a los contenidos, el examen Saber Pro evalúa competencias genéricas fundamentales como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Estas áreas permiten medir habilidades clave para el desempeño profesional en distintos campos.



Un paso clave en la educación superior

La jornada de Saber Pro no solo representa un requisito académico, sino también un punto de referencia en la formación de miles de estudiantes en Colombia. Los resultados que se conocerán en agosto serán determinantes para analizar el nivel de competencias de los futuros profesionales y contribuirán a la mejora continua del sistema educativo.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los estudiantes estar atentos a las fechas oficiales y consultar oportunamente la información en los canales del Icfes, especialmente en lo relacionado con la publicación de resultados de Saber Pro, uno de los momentos más esperados tras la presentación del examen.