Nuevas pistas sobre Juliana Calderón vuelven a encender rumores de embarazo

Juliana Calderón volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados en redes sociales.

En medio de los rumores que vienen circulando desde hace varios días, una nueva publicación realizada por una de sus hermanas volvió a despertar preguntas entre los seguidores de la creadora de contenido.

Puedes leer: Anthony Zambrano ganador de El Desafío llega al fin de su noviazgo con Miryan



Las especulaciones sobre un posible embarazo no son nuevas. Todo comenzó cuando Yina Calderón hizo algunos comentarios que fueron interpretados por muchos usuarios como una posible referencia a la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Desde entonces, cada publicación relacionada con Juliana ha sido observada con atención por quienes siguen de cerca la vida de las hermanas Calderón.

Ahora, una nueva pista apareció en redes sociales y para muchos internautas se trata de un detalle que reforzaría los rumores que han venido tomando fuerza en las últimas semanas.

Publicidad

Aunque Juliana no ha realizado ninguna declaración oficial sobre el tema, las conversaciones alrededor de su nombre continúan creciendo y cada nuevo contenido compartido por su círculo cercano genera cientos de comentarios.

Juliana Calderón /Foto: Instagram Juliana Calderón

Publicidad

La publicación de su hermana que llamó la atención

La situación tomó más relevancia después de una historia publicada por Leonela Calderón, hermana de Juliana.

En el video compartido por Leonela se observa a Juliana mientras recibe un obsequio especial. El regalo incluía flores, frutas y un globo decorativo. Sin embargo, no fue el detalle del presente lo que terminó generando conversación entre los seguidores.

Lo que realmente captó la atención fue el mensaje que acompañó la grabación.

Mientras mostraba el momento, Leonela expresó que para quienes todavía no lo sabían, ella se convertiría en tía. La frase fue pronunciada en tono de celebración y quedó registrada en el video.

Los rumores comenzaron tras unas declaraciones de Yina Calderón

Las especulaciones alrededor de Juliana surgieron inicialmente después de algunos comentarios realizados por Yina Calderón.

Aunque no hubo una confirmación directa, varios seguidores interpretaron sus palabras como una señal de que la familia estaría preparándose para recibir a un bebé.

Publicidad

Puedes leer: Sara Corrales luce su figurón a solo 15 días de haber dado a luz; despierta suspiros

Desde entonces, diferentes publicaciones han sido examinadas por los internautas en busca de pistas que permitan aclarar la situación.

Publicidad

Por ahora, ninguna de las publicaciones ha servido para confirmar oficialmente la noticia, pero sí han mantenido vivo el tema en las conversaciones digitales.