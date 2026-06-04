Sara Corrales luce su figurón a solo 15 días de haber dado a luz; despierta suspiros

Sara Corrales reconocida actriz volvió a llamar la atención en redes sociales, después de compartir una imagen suya de su figura a tan solo 15 días de haber dado a luz el pasado 17 de mayo. De igual forma, la antioqueña aprovechó para compartir una reflexión de su estado físico después de la llegada de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Corrales publicó un video luciendo un conjunto deportivo de su propia marca, Alma by Sara Corrales, donde se evidencia una recuperación física notable. Sin embargo, mencionó que las presiones estéticas que enfrentan las mujeres en especial aquellas que son reconocidas.

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“Y no, no me he fajado. Y no, tampoco he entrenado. Y no, no he hecho dietas milagrosas ni tomado nada mágico”, afirmó la actriz en su publicación. Con estas palabras, Sara Corrales buscó desmitificar los "atajos" que aparecen en redes sociales, sobre la manera fácil de conseguir un buen físico.



Según explicó, su recuperación es el resultado de “años de cuidar mi cuerpo, en un embarazo saludable... y, sobre todo, en haber amado y respetado mi cuerpo durante cada etapa de este proceso”. Hecho que provocó muchas reacciones por sus seguidores por su aspecto. "Sarita no quería que viéramos la licra, quería que viéramos lo regia que está a solo 15 días", "Parece que nunca dio a luz. Maravillosa", son algunos de los mensajes que se destacan.

¿Cuál fue la reflexión de Sara Corrales ante esta situación?

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Por otro lado, la actriz mandó un contundente mensaje para aquella madres que se encuentran viviendo una situación similar. Al punto que afirmó que realmente festeja es la capacidad biológica y emocional de su cuerpo. “Hoy no celebro cómo me veo. Celebro todo lo que mi cuerpo hizo para traer a mi hija al mundo”, expresó conmovida.

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Además, hizo un llamado urgente a evitar las comparaciones y los celos que dañan en los entornos digitales: “Cada mujer, cada embarazo y cada posparto son diferentes. No te compares. Tu cuerpo merece gratitud, paciencia y amor, exactamente dónde está hoy”.

Por otro lado, se conoció que Sara Corrales también se ha pronunciado en redes sociales sobre la coincidencia de que su personaje en 'Vecinos' dio a luz a la hija de Rodolfo casi que al mismo tiempo que ella, hecho que llamó la atención por parte de sus seguidores y de la misma actriz.

