Robinson Díaz habla sin tapujos de su infidelidad con Sara Corrales; asumió culpa

Robinson Díaz, uno de los actores más respetados y camaleónicos de la industria en Colombia, decidió romper el silencio sobre los capítulos más oscuros y aleccionadores de su vida personal, y el gran costo que tuvo la fama con él, al punto de perder a su esposa por un episodio de infidelidad con Sara Corrales.

Para la revista Vea, el antioqueño reflexionó sobre algunos episodios complejos de su vida en especial cuando el nombre de Robinson Díaz inundó los titulares tras confirmarse su romance extramatrimonial con la actriz Sara Corrales durante el rodaje de la telenovela Vecinos, hace unos años atrás.

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Sin embargo, lejos de evadir el tema, Díaz asumió la responsabilidad total de sus actos en esta entrevista: “Yo no estaba haciendo nada que atentara contra nadie, me equivoqué, sobre todo con mi esposa... cuando uno rompe ese compromiso ahí es donde viene la falta, el pecado”.



Para el intérprete de personajes icónicos en producciones como El cartel de los sapos, entre otras, mencionó que aquel episodio es una "postal del pasado", pero dejó cicatrices que transformaron su visión sobre la fidelidad y el respeto. En especial, porque esta situación estuvo cerca de acabar con su matrimonio.

¿Qué confesó Robinson Díaz sobre su matrimonio?

De igual forma, Robinson Díaz atribuyó parte de sus desatinos al manejo del éxito y la carga laboral extrema que enfrentó en su juventud. Según el actor, el ritmo frenético de grabaciones y teatro, sumado al consumo de alcohol y un estilo de vida de "rumba", nublaron su juicio.

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“Uno de los grandes problemas de uno como actor es creernos tan importantes. Eso produce mucha angustia, mucho desequilibrio” , confesó con franqueza. Al punto que mencionó que llegó a querer ser el centro del universo y esto alimentó su ego que terminó por fracturar su estabilidad personal.

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Posteriormente, afirmó que tras superar la separación y consolidar su reconciliación, Adriana Arango está logrando ser una de las uniones más estables de la farándula colombiana. Pese a esto, el actor comentó que su unión se aleja de las idealizaciones románticas:

“El matrimonio no es una mermelada sagrada, no es una cocada de miel. Hay muchas cosas que son aburridoras”. Sumado a esto, el actor también mencionó que la baja tolerancia al aburrimiento es un mal de la sociedad actual y que la clave de su unión ha sido aceptar que ambos tienen su propio "geniecito" y que la imperfección es parte intrínseca de la convivencia.

Gracias a esto, la pareja no solo comparte su vida personal, sino también un ambicioso proyecto profesional a través de su compañía teatral, 'La Tropa'. En este espacio trabajan junto a su único hijo, Juan José Díaz Arango, un joven de 28 años que es escritor en este espacio.