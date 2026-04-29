Esta fue la lujosa adquisición de Sara Corrales a días del nacimiento de su hijo

Sara Corrales, reconocida actriz paisa, atraviesa uno de los momentos más emotivos de su vida, esto debido a que ella se encuentra a días de darle la bienvenida a su primera hija, Mila, sin embargo, ella volvió a estar en el centro de la conversación debido a que decidió comprar una lujosa residencia en México.

Por medio de sus redes sociales, compartió el hecho de haber comprado una casa, junto a su pareja, el empresario Damián Pasquini. La actriz es recordada por su emblemático papel de Jessica en la serie 'Vecinos', por lo cual, tiene muchos seguidores que celebraron esta nueva adquisición.

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En una de las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, se observa a la pareja celebrando con las escrituras en mano mientras se dan un beso, evidenciando la solidez de su relación y su compromiso con el futuro de su familia. "Tenemos casita nueva para la familia", expresó su felicidad al dar la noticia.



De igual forma, según lo que se ha podido observar en las primeras fotografías reveladas por la actriz, esta cuenta con una estructura de dos plantas y un amplio antejardín. Sin embargo, a pesar de la belleza inicial del inmueble, pese a esto, Sara dejó claro que el espacio todavía está adecuado a lo que ella busca.

Sara Corrales muestra su nueva casa con su pareja Foto: imagen tomada de @saracorrales

¿Qué más mencionó Sara Corrales sobre su nueva casa?

Pese a su felicidad, la actriz anunció que se enfrentan a un gran desafío, esto debido a que tiene el reto de lograr la remodelación de su hogar en dos meses, antes de que llegue Mila. "Pero ahora tenemos un gran reto, hacerle una remodelación total en tan solo dos meses", explicó Sara Corrales.

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Al punto que la actriz le preguntó a sus seguidores, si consideraban posible cumplir con esta meta tan ambiciosa antes del parto. Por otro lado, explicó que ya adquirieron una bañera para los baños de ésta, como parte de los preparativos para el cuidado de su hija.

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Recientemente, Sara Corrales actualizó a sus seguidores sobre el estado de su embarazo, confirmando que Mila ya se encuentra en la posición adecuada dentro del vientre materno, lo cual es una señal clave de que se está preparando para el nacimiento, por lo cual confesó que ya tiene preparada las maletas para ir al hospital en cualquier momento.

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