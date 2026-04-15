Esto vive hoy el hijo de Adriana Campos, actriz de ‘Vecinos’ que murió en un accidente

La historia de Adriana Campos, la actriz recordada por su participación en Vecinos y Bella Calamidades terminó perdiendo la vida en un accidente de tránsito el 3 de noviembre de 2015. Sin embargo, casi una década después de su fallecimiento, el nombre de la artista vuelve a resonar debido a una situación legal que rodea a su único hijo.

Recordemos que Adriana falleció a los 36 años en un accidente automovilístico junto a su pareja, el empresario Carlos Alfonso Rincón, esto cuando la pareja se encontraba en el suroeste antioqueño buscando un lote para construir una casa de campo, buscando construir una casa familiar.

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Mientras se hospedaban en Salgar, recibieron una llamada a las 11:00 p.m. informándoles que el bebé, que se había quedado en Medellín, no paraba de llorar y parecía enfermo. Por lo cual, decidieron emprender el regreso a medianoche a pesar del agotamiento.



Tras solo 20 minutos de viaje, un microsueño provocó que el vehículo cayera por un abismo de 25 metros hacia el río Cauca. Aunque inicialmente se temió que el niño estuviera en el auto al hallarse un tetero y juguetes, pronto se confirmó que estaba a salvo con sus abuelos.



¿Qué pasó con el hijo de Adriana Campos?

Actualmente, el hijo de Adriana Campos enfrenta una demanda de más de 5.000 millones de pesos interpuesta por su propia abuela y tía paternas. Dicha situación se debe a que hay un litigio se centra en los bienes que dejó su padre, Carlos Alfonso Rincón.

Liliana Campos, hermana de la actriz, es quien ejerce actualmente la custodia del menor, cumpliendo con la voluntad que Adriana manifestó de manera informal antes de morir. No obstante, ella denunció públicamente haber recibido amenazas tras asumir el cuidado y la representación legal del niño en medio de este conflicto por la herencia.

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Por otro lado, toca recordar que la vida de Adriana estuvo marcada por el éxito profesional y pruebas personales profundas, como la pérdida de un bebé durante su relación con el actor Mauricio Ochmann. A pesar de los altibajos en su relación con Carlos Rincón, con quien enfrentó una ruptura durante el embarazo, la actriz decidió darle una nueva oportunidad al amor por el bienestar de su hijo.

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Según los testimonios de su tía Liliana, el niño reconoce a Adriana y Carlos en fotografías y se refiere a ellos con ternura como "mi papito y mi mamita los que están en el cielo".