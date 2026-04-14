Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CASO JUAN FELIPE RINCÓN
PAGO COLOMBIA MAYOR
SUBSIDIO PARA PADRES O HIJOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan su boda por la iglesia; fuerte motivo los obligó

Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan su boda por la iglesia; fuerte motivo los obligó

El cantante explica por qué han decidido poner freno a la celebración más mediática del año, priorizando su bienestar sobre los planes de fiesta.

Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan su boda por la iglesia
Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan su boda por la iglesia; fuerte motivo los obligó
Foto: AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La razón detrás de este freno en seco no tiene nada que ver con falta de cariño, sino con la cruda realidad del entorno donde soñaban jurarse amor eterno.

Durante una charla con el periodista Moisés Salcé, el intérprete de "Adiós Amor" confesó que la situación de orden público en México, y específicamente en Zacatecas, ha sido el factor determinante.

Puedes leer: Desafiante publicación de Cazzu junto a su hija Inti tras demanda de Christian Nodal

Nodal fue muy directo al relatar que recientemente vivió un momento de alta tensión: "Casi me explota el carro", mencionó el artista al referirse a un incidente en dicho estado, subrayando que las condiciones actuales son graves y no permiten garantizar la seguridad de una celebración de tal magnitud.

Te puede interesar

  1. La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
    La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    La Familia Aguilar y Christian Nodal sorprenden al regalar juguetes en Navidad

  2. Pepe y Ángela Aguilar, cantantes mexicanos
    Pepe Aguilar graba a Ángela en concierto y abre debate
    Foto: Instagram de Pepe y Ángela Aguilar
    Farándula

    Pepe Aguilar graba a Ángela para desmentir rumores sobre supuestos rellenos

Pese al trago amargo, la pareja no ha tirado la toalla. Zacatecas sigue siendo el lugar elegido por ambos para recibir la bendición religiosa, pues es una tierra con la que tienen un vínculo especial.

Sin embargo, Nodal fue enfático en que la ceremonia se pospondrá hasta que el panorama mejore.

Por ahora, no existe una nueva fecha en el calendario, dejando a sus seguidores en una espera indefinida mientras los artistas priorizan su bienestar y el de sus invitados.

Publicidad

Puedes leer: Nodal va con todo por su hija; contundente demanda contra Cazzu, ¿podría perjudicarla?

Este anuncio llega en un momento de gran exposición para Nodal, quien recientemente estrenó su tema "Un Vals".

Publicidad

La canción, que muchos interpretaron como una dedicatoria directa a su historia con Ángela, mostraba en su video imágenes de ambos vestidos de blanco, lo que alimentó la ilusión de una boda inminente.

No obstante, el cantante aclaró que su carrera profesional y el lanzamiento de su álbum caminan por senderos separados a sus planes matrimoniales.

Te puede interesar

  1. Christian Nodal y Ángela Aguilar
    Christian Nodal, Ángela Aguilar y Andrea Flores
    Foto: AFP, redes sociales
    Farándula

    Así fue la coincidencia entre modelo ligada a Nodal y Ángela Aguilar que dio de qué hablar

  2. Revelan fotos de Christian Nodal antes de ser famoso
    Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @nodal
    Farándula

    Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex

Cabe recordar que esta pareja ha vivido a mil por hora. Tras oficializar su noviazgo en junio de 2024 —apenas poco tiempo después de que Nodal terminara su relación con la madre de su hija, Cazzu—, los jóvenes cantantes no tardaron en dar el "sí" por lo civil.

Aquella primera boda ocurrió el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, contando con padrinos de lujo como Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Desde entonces, la idea de una ceremonia religiosa con mayor despliegue era el siguiente gran paso que Ángela incluso había anunciado públicamente ante sus fans meses atrás.

Mira también: El Grammy, el amor… y por qué su vida es como ‘Qué Pasó Ayer’

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Ángela Aguilar

Christian Nodal

Farándula

Chismes de famosos

Chismes