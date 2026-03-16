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Nodal va con todo por su hija; contundente demanda contra Cazzu, ¿podría perjudicarla?

El cantante habló públicamente sobre el proceso legal que mantiene con su expareja y explicó qué lo llevó a tomar esa decisión, asegurando que busca aclarar y regular varios asuntos familiares.

Christian Nodal demanda a su expareja Cazzu por temas legales con su hija Infi
Christian Nodal y Cazzu
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

El nombre de Christian Nodal volvió a ocupar titulares luego de que el artista confirmara que mantiene una demanda legal contra su expareja, la cantante argentina Cazzu. El caso, que involucra temas relacionados con su hija, ya fue admitido por un juez en México y continúa generando debate entre seguidores de ambos artistas.

Según explicó el intérprete de música regional mexicana, el proceso legal no busca iniciar una confrontación pública, sino establecer reglas claras en torno a la situación de su hija Inti.

Durante un breve encuentro con la prensa este domingo 15 de marzo de 2026 en el Palenque de Texcoco, el cantante aseguró que la demanda tiene como objetivo principal regular algunos aspectos de la vida de la menor y proteger su bienestar.

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¿Por qué razón Christian Nodal demandó a Cazzu?

De acuerdo con las declaraciones del propio Nodal, uno de los puntos centrales del proceso está relacionado con la exposición pública de su hija en redes sociales. El cantante manifestó su preocupación por la forma en que la menor podría aparecer en plataformas digitales y explicó que su intención es evitar que la niña esté demasiado expuesta mediáticamente.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. Ya se aceptó en México y está por llegar a Argentina."

El artista señaló que el procedimiento legal busca establecer acuerdos claros para proteger la privacidad de la niña y definir cómo se manejarán ciertos aspectos de su vida familiar. Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre los fanáticos, algunos apoyando su postura y otros defendiendo a la artista argentina.

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Además, el cantante dejó claro que la demanda ya fue aceptada por la justicia mexicana y que el proceso continúa avanzando conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El caso inició formalmente cuando el equipo legal de Nodal presentó la demanda en el estado de Jalisco. Posteriormente, un juez decidió admitirla, lo que marca el inicio del proceso judicial.

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Aunque la cantante reside actualmente en Argentina junto a la menor, las autoridades mexicanas iniciaron los trámites necesarios para notificarla mediante canales diplomáticos, lo que permitirá que el caso avance dentro del marco legal correspondiente.

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El conflicto entre ambos artistas ha generado gran atención mediática, especialmente porque durante los últimos meses sus nombres han estado en el centro de varias polémicas relacionadas con su relación y la crianza de su hija.

Por ahora, el proceso continúa en una etapa inicial y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevos avances sobre el caso.

Mira también: ¿Qué hace Christian Nodal cuando su público no lo ve? | Lo que descubrió La Kalle 🎶

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