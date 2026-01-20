Ángela Aguilar deja boquiabiertos a fans tras cambio de look; contundente reacción de Nodal

El descanso de las festividades decembrinas y las celebraciones de cumpleaños suelen ser el momento ideal para el retiro, pero para Ángela Aguilar y Christian Nodal, cualquier movimiento es sinónimo de tendencia global.

Tras haber festejado por todo lo alto el cumpleaños número 27 del cantante sonorense con una fiesta de tres días, la pareja decidió buscar refugio en la serenidad de Puerto Vallarta.

Sin embargo, lo que pretendía ser una escapada discreta de sol y arena se transformó rápidamente en el epicentro de una nueva controversia digital debido a la reciente apariencia de la cantante.



Instalada en un lujoso resort rodeado de vegetación tropical y montañas, Ángela Aguilar compartió una serie de postales que mostraron una faceta mucho más relajada y segura de sí misma.

En la imagen que detonó la conversación, la intérprete de "Qué agonía" posa con un ajustado minivestido rojo, complementado con tacones blancos y el cabello recogido en una coleta sencilla.

Este cambio de imagen, que se aleja de sus tradicionales vestidos de gala regionales, fue suficiente para que tanto seguidores como detractores inundaran las plataformas con opiniones divididas.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la exposición de la menor de los Aguilar trajo consigo una marea de comentarios. Por un lado, una gran parte de su audiencia celebró su estilo veraniego y la frescura que proyecta en sus vacaciones.

No obstante, el "ojo crítico" de internet no tardó en señalar supuestos cambios físicos radicales, reviviendo teorías de años anteriores sobre el uso de "esponjas" o rellenos para modificar su silueta.

Ante este tipo de señalamientos, la artista ha sido clara en el pasado, manifestando que las preguntas constantes sobre su físico le resultan sumamente incómodas.

En entrevistas previas, Aguilar ha defendido la privacidad de los cuerpos ajenos, aclarando que no se somete a regímenes alimenticios estrictos y que su reciente pérdida de peso no es producto de una cirugía, sino del estrés y la ansiedad acumulados en meses recientes.

De hecho, para contrarrestar las críticas, durante el 2025 se le vio compartiendo su disciplina física a través de videos donde entrenaba en el gimnasio y practicaba pilates junto a su hermana, Aneliz Aguilar.

Por su parte, Christian Nodal no permitió que el ruido de las críticas empañara el momento de su esposa. El cantante reaccionó a las publicaciones con una serie de comentarios posesivos y románticos que superaron rápidamente los 10 mil "me gusta" cada uno.

Con frases como “Mía” y “Te amo”, acompañadas de emojis de rosas y corazones, Nodal dejó claro que su apoyo hacia Ángela es incondicional frente al escrutinio público.

A pesar de los mensajes de apoyo de su pareja, Ángela Aguilar ha reconocido abiertamente que el odio en redes sociales sí tiene un impacto emocional en ella.

Recientemente, la cantante publicó un video musicalizado con "Día de enero" de Shakira, resaltando la estrofa que habla sobre cómo las heridas van sanando "poco a poco", un gesto que muchos interpretaron como una referencia directa a los ataques recibidos desde que formalizó su relación con el sonorense.

