Hermano mayor de Ángela Aguilar asegura que no fue invitado a su boda con Nodal

El 24 de julio de 2024, la Hacienda San Gabriel de las Palmas , ubicada cerca de Cuernavaca, fue escenario de una de las bodas más comentadas del año: el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Sin embargo, detrás de la pompa y la alegría del evento, emergió una nueva controversia familiar que volvió a poner a los Aguilar en el foco mediático.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, reveló recientemente que no fue invitado a la ceremonia y que se enteró del evento a través de publicaciones en redes sociales.

En una entrevista para el podcast de Gusgri, el rapero compartió detalles sobre su vida personal y su relación con su familia paterna. Durante la conversación, Emiliano confesó que su ausencia en la boda de su hermana Ángela no fue casual, ya que nunca recibió una invitación oficial.

Publicidad

“Sí me agüe, porque realmente yo no sabía. Mucha gente piensa que yo sí sabía, pero me enteré por Instagram . Un día estaba en Instagram y digo: ‘¡Ah, cabrón, se casó mi hermana!’ Me llegó de sorpresa”, declaró el cantante de música urbana.

La revelación de Emiliano causó revuelo, especialmente porque pone de manifiesto las tensas relaciones familiares que han marcado su vida en los últimos años .

Publicidad

Desde que en 2022 anunció su distanciamiento de Pepe Aguilar y sus hermanos, Emiliano ha hecho varias declaraciones públicas que reflejan los conflictos internos de la famosa dinastía.

Según sus propias palabras, Emiliano no mantiene ningún tipo de comunicación con su padre ni con sus medios hermanos desde hace dos años.

Aunque no especificó los motivos exactos del distanciamiento, ha insinuado que las diferencias familiares son profundas y que el protagonismo de Ángela en los medios podría ser un factor.

El rapero también mencionó la interacción de Ángela con otras figuras de la industria, como Cazzu, en el contexto de la relación entre su hermana y Christian Nodal.

Publicidad

Aunque evitó profundizar en este punto durante la entrevista, sus palabras reflejan el descontento que siente hacia la dinámica familiar y el lugar que ocupa Ángela en ella.

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue uno de los eventos más esperados y comentados del 2024 . La ceremonia reunió a figuras destacadas de la música y el entretenimiento, consolidando la unión entre dos dinastías de gran renombre en la industria musical mexicana.

Publicidad

Sin embargo, la ausencia de Emiliano puso en evidencia las fracturas que persisten en el núcleo de la familia Aguilar.

Mira también: Pepe Aguilar habla sobre el matrimonio de su hija Ángela