Él era el hincha de Santa Fe que perdió la vida en medio de disturbios en el Movistar Arena

Él era el hincha de Santa Fe que perdió la vida en medio de disturbios en el Movistar Arena

Sergio Blanco, un hincha apasionado de 29 años y figura de la Guardia Albi-Roja Sur, encontró su final en medio de los disturbios en el Movistar Arena de Bogotá.

