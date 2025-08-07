Él era el hincha de Santa Fe que perdió la vida en medio de disturbios en el Movistar Arena

La noche del miércoles 6 de agosto de 2025, En medio de los disturbios que estallaron en las inmediaciones y al interior del Movistar Arena, Sergio Blanco, un joven de 29 años, se convirtió en la única víctima fatal de los lamentables sucesos.

Blanco no era un asistente cualquiera; era un ferviente y "furibundo" hincha de Independiente Santa Fe. Se declaraba seguidor del club en sus redes sociales, donde solía compartir imágenes desde el estadio y mensajes relacionados con la logística en la tribuna.

Sergio era, además, un miembro activo del "Parche 10 de la Guardia Albi-Roja Sur", una facción reconocida de la hinchada santafereña. Sus plataformas digitales eran un punto de encuentro para postear información del parche, intercambiar datos sobre reuniones y eventos de la barra.

El hecho se desencadenó cuando un enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios inició dentro del recinto, en la zona de campo, extendiéndose hasta las graderías y desbordando la seguridad del evento.

Foto: Redes sociales de Sergio Blanco

Ante la magnitud de la riña, que escaló rápidamente a una "batalla campal", muchas personas, incluyendo a Sergio Blanco, tuvieron que salir corriendo para resguardarse y proteger sus vidas.

Según los informes preliminares de las autoridades y lo lamentado por el alcalde Carlos Fernando Galán, Sergio Blanco habría fallecido luego de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba huir de la estampida de personas frente al Movistar Arena.

Aunque este dato es motivo de investigación oficial, el gerente del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, aclaró que el fallecimiento no ocurrió directamente en la riña ni dentro de las instalaciones del recinto.

El caos fue tal que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que desplegar unidades especializadas para restablecer el orden público y permitir la evacuación. El concierto de Damas Gratis, que cerraba una serie de tres presentaciones en Colombia, fue finalmente cancelado.

La noticia de su fallecimiento golpeó profundamente a sus allegados. Antes de confirmarse el hecho, sus amigos postearon mensajes de apoyo y esperanza por su recuperación, exclamando:

"Usted es fuerte, usted es un león, usted es una gran persona y mi dios lo sacará de esta. ¡Vamos para arriba mi hermano, lo espero para que sigamos haciendo esa logística en la tribuna como nos gusta".

Tras conocer su deceso, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recordando a Blanco como un "león" y lamentando su partida "sin un adiós".

La alcaldía de Bogotá ha anunciado que se iniciarán investigaciones para esclarecer los hechos y identificar a los responsables de los actos violentos.

