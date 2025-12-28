Dos primas pierden la vida en accidente vial; una hacía parte de la Policía Nacional

La tarde del 25 de diciembre estuvo marcada por un lamentable hecho luego de que dos jóvenes primas perdieran la vida tras un fuerte accidente de tránsito mientras se movilizaban en motocicleta.

El hecho generó conmoción tanto en el lugar donde ocurrió como en los municipios donde eran ampliamente conocidas, debido a sus historias personales y al vínculo familiar que compartían.

Las víctimas fueron identificadas como Manuela Loaiza Jaramillo y María José Villa Jaramillo, ambas oriundas de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, aunque desde hace varios años residían en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información conocida, las dos se desplazaban juntas cuando, por razones que aún son materia de revisión, la motocicleta en la que viajaban terminó chocando contra un poste.

El impacto fue de tal magnitud que una de las jóvenes perdió la vida en el sitio, mientras que la otra fue auxiliada y trasladada con urgencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.



Una de las víctimas pertenecía a la Policía Nacional

Uno de los aspectos que más ha impactado a la comunidad es que Manuela Loaiza Jaramillo, de 24 años, hacía parte activa de la Policía Nacional. Según se conoció, ese día se encontraba en jornada de descanso y debía reincorporarse a sus labores en horas de la noche. Su fallecimiento causó profundo pesar entre compañeros, conocidos y habitantes de los municipios donde creció y trabajó.

Su prima, María José Villa Jaramillo, también era una joven muy apreciada por quienes la conocían. Ambas habían compartido gran parte de su vida y mantenían una relación cercana, lo que ha hecho que la noticia sea aún más dolorosa para sus familiares.

Autoridades revisan lo ocurrido

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del accidente. Se evalúan aspectos relacionados con el estado de la vía, las condiciones de movilidad y otros factores que pudieron influir en lo ocurrido.

El caso ha servido como llamado de atención entre ciudadanos y conductores, especialmente en esta temporada de alta movilidad, donde los desplazamientos nocturnos y el uso de motocicletas aumentan de forma considerable.