Bus de turismo cae a barranco y deja 15 personas fallecidas; rescate tardó horas

El viernes por la noche, Guatemala quedó marcada por una tragedia vial que sacudió a todo el país. Un bus intermunicipal sufrió un grave accidente en una zona montañosa del occidente guatemalteco, dejando al menos 15 personas fallecidas y más de 20 heridas, según confirmaron las autoridades de emergencia.

El hecho ocurrió en un tramo de la Carretera Interamericana, entre los kilómetros 172 y 174, una zona conocida por sus condiciones complejas para la conducción. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió de la vía y cayó a un barranco de gran profundidad, lo que provocó un impacto devastador para quienes viajaban a bordo.

Las labores fueron extensas y exigentes, debido a lo accidentado del terreno y a la dificultad para acceder al punto exacto donde quedó el bus. Los rescatistas tardaron más de dos horas en recuperar a las personas que se encontraban dentro del vehículo y en auxiliar a los sobrevivientes.

Así fue el rescate de heridos y cuerpos sin vida

Durante la madrugada, comenzaron a circular imágenes difundidas por los equipos de rescate en las que se observaba el bus completamente destruido en el fondo del barranco, mientras los socorristas continuaban su labor bajo condiciones difíciles, incluyendo neblina y baja visibilidad.

Ante la magnitud de lo ocurrido, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció públicamente y expresó su pesar por la tragedia. A través de sus redes sociales, lamentó profundamente el accidente y anunció la decisión de decretar tres días de duelo nacional en memoria de las personas que perdieron la vida.

Las autoridades sanitarias informaron que, del total de personas trasladadas a hospitales, varias permanecen bajo observación médica, mientras que otras ya fueron dadas de alta tras recibir atención. El personal médico continúa monitoreando la evolución de los pacientes que siguen hospitalizados.