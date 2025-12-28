Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
PELEA EN NAVIDAD
MANUEL TEODORO SE SEPARA
CAPTURADA EN MEDELLÍN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Aparecen videos de prueba de supervivencia de militares secuestrados; recibieron anchetas

Aparecen videos de prueba de supervivencia de militares secuestrados; recibieron anchetas

Videos difundidos en redes sociales muestran a militares retenidos recibiendo comida, mensajes familiares y regalos navideños, confirmando que siguen con vida.

Pruebas de supervivencia de militares retenidos:
Pruebas de supervivencia de militares retenidos:
/Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Las imágenes comenzaron a circular sin previo aviso y rápidamente llamaron la atención en redes sociales. En varios videos, siete militares aparecen hablando directamente a la cámara, confirmando que siguen con vida y revelando detalles de cómo transcurrieron los días de Navidad mientras permanecen retenidos en zonas rurales del suroccidente colombiano.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: anuncio determinante ilusiona a trabajadores, ¿cuánto es?

Te puede interesar

  1. Taxista muere al chocar en San Antonio Abad; rescatan perrito atrapado
    Taxista muere al chocar en San Antonio Abad; rescatan perrito atrapado
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Taxista pidió ayuda por sentir "arañas" en su cuerpo; minutos después falleció en accidente

  2. Abuelo le quita la vida a un hombre por usar pólvora
    Abuelo le quita la vida a un hombre por usar pólvora
    Judiciales

    Abuelo le quita la vida a un hombre por usar pólvora frente a su casa en Navidad

Las grabaciones, que habrían sido realizadas en diferentes puntos montañosos, muestran a los uniformados en condiciones que, según sus propios testimonios, se han mantenido estables durante las últimas semanas. En los mensajes, los militares explican que han podido recibir noticias de sus familias a través de teléfonos celulares, un detalle que se convirtió en uno de los aspectos más comentados por quienes han seguido el caso.

En uno de los videos, un soldado relata que los mensajes enviados por sus seres queridos fueron entregados durante las celebraciones decembrinas. Para ellos, ese contacto representó un alivio emocional en medio de la incertidumbre.

Puedes leer: Así cambiaría el SOAT en Colombia con la nueva propuesta del Gobierno de Petro

Publicidad

Les estregaron anchetas navideñas

Además de los mensajes, las imágenes también muestran la entrega de alimentos típicos de Navidad. En los videos se observan anchetas, buñuelos y natilla, elementos que hicieron parte de la celebración. Los militares mencionan que reciben tres comidas al día y que, hasta el momento, el trato ha seguido normas básicas reconocidas a nivel internacional.

Uno de los uniformados afirma frente a la cámara que se les ha respetado su integridad y que han podido mantenerse juntos.

Publicidad

Sin embargo, no todo en los mensajes fue calma. En algunos fragmentos, los militares expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de acompañamiento institucional.

Por ahora, los videos representan la señal más reciente sobre su situación actual. Mientras tanto, familiares y ciudadanos siguen atentos a cualquier información que permita esclarecer qué ocurrirá en los próximos días y cuándo podría darse un desenlace esperado por muchos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Secuestro

Farc

Video viral