Aparecen videos de prueba de supervivencia de militares secuestrados; recibieron anchetas

Las imágenes comenzaron a circular sin previo aviso y rápidamente llamaron la atención en redes sociales. En varios videos, siete militares aparecen hablando directamente a la cámara, confirmando que siguen con vida y revelando detalles de cómo transcurrieron los días de Navidad mientras permanecen retenidos en zonas rurales del suroccidente colombiano.

Las grabaciones, que habrían sido realizadas en diferentes puntos montañosos, muestran a los uniformados en condiciones que, según sus propios testimonios, se han mantenido estables durante las últimas semanas. En los mensajes, los militares explican que han podido recibir noticias de sus familias a través de teléfonos celulares, un detalle que se convirtió en uno de los aspectos más comentados por quienes han seguido el caso.

En uno de los videos, un soldado relata que los mensajes enviados por sus seres queridos fueron entregados durante las celebraciones decembrinas. Para ellos, ese contacto representó un alivio emocional en medio de la incertidumbre.

Les estregaron anchetas navideñas

Además de los mensajes, las imágenes también muestran la entrega de alimentos típicos de Navidad. En los videos se observan anchetas, buñuelos y natilla, elementos que hicieron parte de la celebración. Los militares mencionan que reciben tres comidas al día y que, hasta el momento, el trato ha seguido normas básicas reconocidas a nivel internacional.

Uno de los uniformados afirma frente a la cámara que se les ha respetado su integridad y que han podido mantenerse juntos.

Sin embargo, no todo en los mensajes fue calma. En algunos fragmentos, los militares expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de acompañamiento institucional.

Por ahora, los videos representan la señal más reciente sobre su situación actual. Mientras tanto, familiares y ciudadanos siguen atentos a cualquier información que permita esclarecer qué ocurrirá en los próximos días y cuándo podría darse un desenlace esperado por muchos.