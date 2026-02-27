Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene, ¿aún estaba con Beéle?

Después de varias semanas de rumores, Isabella Ladera decidió ponerle fin a la incertidumbre y reveló cuántos meses de embarazo tiene.

La influenciadora y modelo venezolana había generado conversación en redes por no querer decir este dato desde que anunció que estaba esperando a su segundo hijo, el primero junto a su pareja sentimental Hugo García.

Puedes leer: Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto



La expectativa creció porque, aunque compartía fotos y mensajes sobre esta nueva etapa, evitaba hablar del tiempo exacto de gestación. Esa decisión despertó todo tipo de comentarios entre seguidores y usuarios que comenzaron a hacer cuentas y suposiciones.



¿Por qué no decía cuántos meses tenía?

En una entrevista con una revista, Isabella habló abiertamente de su embarazo, pero cuando le preguntaron cuántos meses llevaba, prefirió guardarse ese detalle. En ese momento explicó que era una información personal que quería mantener solo para ella.

Esa respuesta fue suficiente para que en redes sociales surgieran teorías y especulaciones. Algunos internautas empezaron a sacar conclusiones sobre fechas y tiempos, relacionando el embarazo con el fin de su relación con Beéle.

Hugo García e Isabella Ladera confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto Foto: redes sociales

Este viernes 27 de febrero, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus historias de Instagram. En la imagen, dejó ver el crecimiento de su pancita y acompañó la foto con un mensaje corto pero claro.

Publicidad

Puedes leer: Shakira y Beéle compartieron un momento muy junticos en Barranquilla, ¿qué se traen?

La influenciadora confirmó que tiene 20 semanas de embarazo, lo que equivale a estar entrando en su quinto mes de gestación. Junto a la imagen escribió:

Publicidad

“Semana 20 bebé de mi alma”.Con esa frase, la modelo despejó todas las dudas y puso fin a las versiones que circulaban desde hacía semanas.

La publicación generó de inmediato reacciones de apoyo, mensajes de cariño y comentarios de seguidores que celebraron que por fin aclarara el tema.

¿Cuándo podría nacer el bebé?

Con base en las 20 semanas que confirmó la influenciadora, el nacimiento podría darse a mediados de julio de este año. Ese dato ha sido uno de los más comentados por sus seguidores, que ya empiezan a contar los días para la llegada del nuevo integrante de su familia.

Por ahora, Isabella Ladera continúa compartiendo momentos de su embarazo en redes sociales, pero manteniendo algunos detalles en reserva, tal como lo hizo desde el inicio.