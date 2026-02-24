Precio del nuevo pasaporte en Colombia: así se ajustará el valor en 2026

La Cancillería anunció detalles sobre el nuevo pasaporte colombiano y cómo se ajustará el precio para este año 2026. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, explicó que el valor del documento se modificará con base en el índice de precios al consumidor (IPC), sin aplicar incrementos adicionales distintos a ese ajuste. Esto indica que cualquier variación en el costo responde únicamente al comportamiento de los precios en el país.

Las autoridades también recalcaron que el diseño y las características técnicas del documento responden a normas internacionales, con mejoras en los elementos de seguridad, como lectura mecánica y electrónica, microtextos, tintas especiales y otros mecanismos de protección de datos.

¿Cómo se ajusta el precio del pasaporte en 2026?

El ajuste del precio del documento colombiano en 2026 se relaciona con el aumento del impuesto de timbre, un gravamen que forma parte del costo total del documento.



Este cambio influye en los valores finales de diferentes tipos, como el ordinario, ejecutivo o de emergencia, debido a que al costo base del trámite se suma dicho impuesto, dando como resultado tarifas distintas según la clase de pasaporte.



La información fue confirmada por autoridades y detallada en medios de comunicación que consultaron las cifras oficiales divulgadas por la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En estos informes se explica que el ajuste responde a una actualización del impuesto y no a modificaciones arbitrarias en la tarifa base del documento.

¿Sigue siendo válido el pasaporte actual en Colombia?

Uno de los temas más consultados por los viajeros colombianos fue la vigencia de este documento ya emitidos. La autoridad aclaró que los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración, por lo que no será obligatorio cambiarlo por el nuevo modelo si todavía tiene vigencia. Esta medida aplica tanto para viajes nacionales como internacionales.

Esta aclaración responde a inquietudes generadas tras la presentación del nuevo diseño, que incorpora características técnicas adicionales y elementos representativos de la historia, la cultura y la biodiversidad del país.

El Presidente @PetroGustavo presentó los detalles del #NuevoPasaporteColombiano, que incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y… pic.twitter.com/CxSjzliZhK — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026

Nuevo pasaporte colombiano: cuándo inicia su expedición y qué cambios trae

La implementación del nuevo modelo colombiano está programada para iniciar el 1 de abril de 2026, de acuerdo con información oficial divulgada por fuentes del gobierno. Este modelo será producido con apoyo técnico internacional y centrará su enfoque en seguridad y reconocimiento global.

Aunque personas interesadas pueden seguir usando el actual si está vigente, quienes tramitan uno nuevo recibirán este diseño actualizado desde la fecha de entrada en vigor.

Por su parte, la Cancillería de Colombia estableció que el precio del pasaporte se ajustará de manera técnica y proporcional a la inflación, los documentos actuales mantendrán su validez hasta la fecha señalada en el documento y el nuevo modelo comenzará a expedirse en abril de 2026.