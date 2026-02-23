Nuevo pasaporte de Colombia: estos son los cambios en diseño, características y uso

El Gobierno de Colombia presentó un nuevo modelo de pasaporte que estará disponible a partir del 1° de abril de 2026, con un diseño actualizado y mejoras en seguridad y representación cultural.

Este documento oficial será emitido por la Imprenta Nacional de Colombia en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal, y sustituirá progresivamente al actual formato cuando los ciudadanos realicen trámites de emisión o renovación.

¿Cómo es el diseño del nuevo pasaporte colombiano?

El nuevo pasaporte colombiano mantiene el color tradicional vinotinto, pero incluye un diseño renovado con elementos que representan la cultura y la identidad del país. Entre las ilustraciones que se destacaron están figuras como mariposas amarillas, guitarras, pescadores y otros motivos culturales emblemáticos de Colombia, los cuales aparecen distribuidos en distintas páginas de la libreta.



Además del aspecto visual, este modelo ha sido sometido a estándares internacionales de seguridad y calidad para la identificación de viajeros. Según las autoridades, el pasaporte ya superó las certificaciones necesarias de organismos internacionales, lo que lo posiciona entre los documentos de viaje más avanzados en el mundo.



¿Qué cambia con el nuevo pasaporte?

La implementación del nuevo pasaporte incluye varios cambios, entre estos están:



Producción en Colombia: el documento será fabricado localmente por la Imprenta Nacional, con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.

el documento será fabricado localmente por la Imprenta Nacional, con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal. Seguridad reforzada: se espera que el diseño y los materiales ofrezcan un nivel mayor de seguridad frente a fraudes y falsificaciones.

se espera que el diseño y los materiales ofrezcan un nivel mayor de seguridad frente a fraudes y falsificaciones. Representación cultural: las ilustraciones incluidas buscan destacar aspectos culturales del país, con símbolos que reflejan diversidad e identidad.

¿Seguirá sirviendo el pasaporte anterior?

La Cancillería de Colombia aclaró que los pasaportes emitidos antes del 1° de abril de 2026 seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, siempre que se encuentren en buen estado. Esto significa que los ciudadanos que ya tienen su documento vigente no están obligados a renovarlo solo por la entrada en vigencia del nuevo modelo.

Este enfoque permite que las personas que planean viajar en los próximos meses puedan continuar usando su pasaporte actual sin necesidad de hacer un trámite adicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos de validez exigidos por los países de destino.

¿Cuándo se emite el nuevo pasaporte?

A partir del 1° de abril de 2026, todas las personas que soliciten el pasaporte por primera vez o requieran una renovación recibirán automáticamente el nuevo modelo. El trámite para obtenerlo se realiza en los puntos habilitados por la Cancillería en todo el país o en consulados en el exterior.

Antes de agendar una cita, es recomendable verificar los requisitos actualizados, como presentación de documento de identidad, pago de tarifas vigentes y disponibilidad en el sistema de atención consular o nacional.

Aunque el pasaporte anterior sigue siendo válido hasta su fecha de expiración, las autoridades recomiendan revisar la vigencia del documento y renovarlo con al menos seis meses de anticipación al viaje internacional, ya que muchos países exigen este requisito para permitir el ingreso.

Este paso ayuda a evitar contratiempos en aeropuertos o en controles migratorios, y asegura que el pasaporte cumpla con las condiciones necesarias para viajes al exterior.