Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
ZAMBRANO RESPONDE A CRÍTICAS
¿PRIMEROS THERIANS EN BOGOTÁ?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Perdiste tu celular? Cambia tu número en Nequi fácil; recupera el acceso de tu cuenta

¿Perdiste tu celular? Cambia tu número en Nequi fácil; recupera el acceso de tu cuenta

Perder el acceso a tu número no significa perder tu cuenta. Aunque la situación puede generar preocupación, especialmente si usas la app con frecuencia, existen mecanismos para solucionarlo.

Así puedes cambiar tu número en Nequi en 2026
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX y logo de Nequi
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Perder el celular puede ser una experiencia angustiante, sobre todo cuando en ese dispositivo tenías acceso a tus servicios financieros y a tus aplicaciones bancarias como Nequi. La preocupación no solo pasa por el valor del equipo, sino por la información personal y el dinero que puede estar vinculado a ese número.

La billetera digital colombiana, puedes estar tranquilo. La plataforma permite cambiar el número de celular asociado a tu cuenta, incluso si ya no tienes el teléfono anterior. Existen pasos y canales de verificación que te ayudarán a recuperar el acceso y mantener tu dinero seguro.

Puedes leer: Bancolombia ofrece viviendas en Bogotá desde $110 millones; pasos para el crédito

¿Cómo cambiar el número de mi cuenta de Nequi en 2026?

A continuación, te explicamos pasos sencillos para hacerlo desde la app o con ayuda del soporte oficial.Antes de cambiar tu número en Nequi, recuerda que:

  • Tu cuenta está asociada a tu cédula y datos personales; no va a perderse.
  • El proceso implica verificar tu identidad, así que necesitarás tener a la mano tu documento y acceso al nuevo número para recibir códigos de seguridad.
  • Si no puedes abrir la app porque no tienes acceso al número anterior, hay un proceso alternativo con el soporte de Nequi.

Te puede interesar

  1. Solución a caída de Nequi hoy
    Solución a caída de Nequi hoy
    /Foto: Nequi
    Información de servicio

    ¿Varado sin plata? Así puedes mover tu dinero por Nequi tras falla masiva

  2. Nequi: 4x1.000 en 2026
    Nequi: 4x1.000 en 2026
    /Foto: Nequi /IA
    Economía

    Nequi cambia el 4×1.000 en 2026: estos son los nuevos topes y condiciones

Cambiar número desde la app (si aún puedes acceder)

Si todavía tienes acceso a tu cuenta en Nequi desde otro dispositivo o con tu sesión abierta, sigue estos pasos:

  • Ingresa a la app de Nequi desde tu nuevo dispositivo.
  • Ve al ícono de Perfil o configuración.
  • Busca la opción “Número de celular” o “Cambiar número”.
  • Ingresa tu nuevo número de celular.
  • Nequi enviará un código de verificación al nuevo número.
  • Escribe ese código para confirmar el cambio.
  • Una vez hecho esto, tu cuenta de Nequi quedará registrada con el nuevo número, y podrás recibir notificaciones y códigos de seguridad allí.

Te puede interesar

  1. Bancolombia y Nequi suspenden sus servicios en febrero
    Imagen de referencia
    Foto: generada por IA, logos de Nequi y Bancolombia
    Información de servicio

    Bancolombia y Nequi estarán fuera de servicio durante dos fechas clave para pagos

  2. ¿Usas Nequi o DaviPlata? Pilas con el nuevo límite de dinero permitido para 2026
    Nequi o DaviPlata: nuevo límite de dinero permitido para 2026
    Foto: Labs.google, Nequi y Daviplata
    Economía

    ¿Usas Nequi o DaviPlata? Este cambio limita el movimiento de dinero en 2026

Publicidad

¿Qué hacer si no puedo acceder a Nequi porque perdí el celular?

Si no puedes abrir tu cuenta de Nequi porque el número anterior ya no está disponible, el proceso cambia un poco:

Publicidad

  • Descarga la app de Nequi en tu nuevo celular.
  • Abre la app e intenta iniciar sesión con tu correo o con otros datos.
  • Cuando te pida el código de seguridad y no puedas recibirlo por el número anterior, selecciona la opción de “No tengo acceso” o “No puedo recibir el código”.
  • Nequi te dará instrucciones para verificar tu identidad. Esto puede incluir responder preguntas de seguridad o enviar una foto de tu documento.
  • Una vez verificada tu identidad, el equipo de Nequi te ayudará a registrar tu nuevo número celular como el principal.
  • Este procedimiento puede tardar un poco más, pero es la forma oficial de asegurar que seas tú quien está solicitando el cambio.

Puedes leer: Tips para mejorar tu historial financiero y conseguir préstamos más baratos

Recomendaciones para cambiar el número de Nequi

  • Antes de cambiar de número, procura tener tu correo electrónico activo y actualizado en Nequi.
  • Si vas a cambiar de celular, copia la app en el nuevo dispositivo antes de desinstalarla del viejo si aún funciona.
  • Siempre ten a mano tu documento de identidad, ya que lo más probable es que te lo pidan para validar el cambio.
WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nequi

Colombia

Servicio