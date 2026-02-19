¿Perdiste tu celular? Cambia tu número en Nequi fácil; recupera el acceso de tu cuenta

Perder el celular puede ser una experiencia angustiante, sobre todo cuando en ese dispositivo tenías acceso a tus servicios financieros y a tus aplicaciones bancarias como Nequi. La preocupación no solo pasa por el valor del equipo, sino por la información personal y el dinero que puede estar vinculado a ese número.

La billetera digital colombiana, puedes estar tranquilo. La plataforma permite cambiar el número de celular asociado a tu cuenta, incluso si ya no tienes el teléfono anterior. Existen pasos y canales de verificación que te ayudarán a recuperar el acceso y mantener tu dinero seguro.

Puedes leer: Bancolombia ofrece viviendas en Bogotá desde $110 millones; pasos para el crédito



¿Cómo cambiar el número de mi cuenta de Nequi en 2026?

A continuación, te explicamos pasos sencillos para hacerlo desde la app o con ayuda del soporte oficial.Antes de cambiar tu número en Nequi, recuerda que:

Tu cuenta está asociada a tu cédula y datos personales; no va a perderse.

El proceso implica verificar tu identidad, así que necesitarás tener a la mano tu documento y acceso al nuevo número para recibir códigos de seguridad.

así que necesitarás tener a la mano tu documento y acceso al nuevo número para recibir códigos de seguridad. Si no puedes abrir la app porque no tienes acceso al número anterior, hay un proceso alternativo con el soporte de Nequi.

Cambiar número desde la app (si aún puedes acceder)

Si todavía tienes acceso a tu cuenta en Nequi desde otro dispositivo o con tu sesión abierta, sigue estos pasos:



Ingresa a la app de Nequi desde tu nuevo dispositivo.

desde tu nuevo dispositivo. Ve al ícono de Perfil o configuración.

Busca la opción “Número de celular” o “Cambiar número”.

Ingresa tu nuevo número de celular.

de celular. Nequi enviará un código de verificación al nuevo número.

Escribe ese código para confirmar el cambio.

para confirmar el cambio. Una vez hecho esto, tu cuenta de Nequi quedará registrada con el nuevo número, y podrás recibir notificaciones y códigos de seguridad allí.

Publicidad

¿Qué hacer si no puedo acceder a Nequi porque perdí el celular?

Si no puedes abrir tu cuenta de Nequi porque el número anterior ya no está disponible, el proceso cambia un poco:

Publicidad

Descarga la app de Nequi en tu nuevo celular.

de Nequi en tu nuevo celular. Abre la app e intenta iniciar sesión con tu correo o con otros datos.

con tu correo o con otros datos. Cuando te pida el código de seguridad y no puedas recibirlo por el número anterior, selecciona la opción de “No tengo acceso” o “No puedo recibir el código”.

o “No puedo recibir el código”. Nequi te dará instrucciones para verificar tu identidad. Esto puede incluir responder preguntas de seguridad o enviar una foto de tu documento.

Esto puede incluir responder preguntas de seguridad o enviar una foto de tu documento. Una vez verificada tu identidad, el equipo de Nequi te ayudará a registrar tu nuevo número celular como el principal.

como el principal. Este procedimiento puede tardar un poco más, pero es la forma oficial de asegurar que seas tú quien está solicitando el cambio.

Puedes leer: Tips para mejorar tu historial financiero y conseguir préstamos más baratos

Recomendaciones para cambiar el número de Nequi