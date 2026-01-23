Nequi cambia el 4×1.000 en 2026: estos son los nuevos topes y condiciones

Nequi anunció que en 2026 aplicará cambios importantes en la forma como manejas tu dinero dentro de la aplicación, especialmente en lo relacionado con los topes mensuales y el impuesto del 4×1.000.

Estos ajustes se dan en medio de una actualización normativa que impacta a todo el sistema financiero en Colombia y que se basa en el nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

La plataforma digital se mantiene como una de las más usadas del país, con más de 26 millones de usuarios registrados. Su crecimiento también se reflejó en sus cifras económicas, pues en 2025 reportó ganancias por primera vez desde su creación.

Con ese panorama, Nequi prepara ajustes que entrarán en vigor en 2026 y que afectarán directamente la manera en que mueves tu plata.

Cambios que implementará Nequi en 2026

Las modificaciones se concentran en tres puntos clave: el tipo de cuenta, los topes de dinero permitidos y la aplicación del 4×1.000. Todo esto se calcula con base en la UVT fijada por la DIAN para 2026, que quedó en $52.374.

Este valor sirve como referencia para definir límites, exenciones y obligaciones tributarias en diferentes productos financieros, incluidas las billeteras digitales.

Diferencia entre cuenta de bajo monto y cuenta de ahorros

Nequi maneja principalmente dos tipos de cuentas: la de bajo monto y la de ahorros. La cuenta de bajo monto tiene restricciones claras sobre cuánto dinero puedes mover cada mes. Cuando superas esos topes, la plataforma exige el cambio obligatorio a una cuenta de ahorros.

Este paso no solo amplía las funciones de tu cuenta, sino que también cambia la forma como se aplica el 4×1.000. Por eso, es clave que sepas qué tipo de cuenta tienes.

Topes del 4×1.000 en Nequi para 2026

Si tienes una cuenta de ahorros, podrás mover hasta $18.330.000 al mes sin que te cobren el 4×1.000, siempre y cuando tu cuenta esté marcada como exenta ante la entidad financiera. Si no haces ese trámite, tus movimientos quedarán sujetos al impuesto.

En cambio, si tienes una cuenta de bajo monto, el tope exento del 4×1.000 será de $3.404.000. Todo lo que supere esa cifra empezará a generar el cobro correspondiente. Esto hace que revises con atención cuánto dinero mueves cada mes para no llevarte sorpresas.

Límite mensual para cuentas de bajo monto

Además del tema del impuesto, Nequi estableció un límite mensual para las cuentas de bajo monto en 2026. Ese tope será de $11.024.727. Cuando alcances esa cifra, tu cuenta no podrá recibir más dinero hasta que hagas el proceso de conversión a cuenta de ahorros.

Este cambio busca que quienes manejan montos más altos tengan una cuenta acorde a ese flujo de dinero y evita bloqueos por superar los límites permitidos.

Con estos ajustes, Nequi reorganiza la forma en que puedes mover tu plata. Si usas la app para recibir pagos constantes, manejar ingresos familiares o mover sumas grandes, tendrás que prestar más atención al tipo de cuenta que tienes y a los montos que transfieres cada mes.

El impuesto del 4×1.000 sigue siendo uno de los puntos que más genera dudas. Por eso, la plataforma insiste en que verifiques si tu cuenta está marcada como exenta y si estás dentro de los topes permitidos.

¿Cómo marcar la cuenta Nequi como exenta del impuesto del 4x1000?

Para marcar la cuenta Nequi como exenta del impuesto del 4x1000, el usuario puede ingresar a la página web de Nequi y elegir la opción “Ayuda”. También está disponible la línea de atención (+57) 300 600 0100. La solicitud se responde en un plazo máximo de cuatro días hábiles.

