Los afiliados a Colpensiones que recibirán un bono de más de $2 millones en 2026

Colpensiones confirmó que en enero de 2026 realizará la última entrega de bonos de consumo dirigidos a afiliados del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un incentivo que reconoce el ahorro voluntario realizado durante 2025.

Se trata de bonos con un valor individual de $2.350.000, que serán asignados a quienes cumplieron con los requisitos establecidos dentro de la estrategia nacional “Ahorrar es Ganar 2025”.

Esta entrega marca el cierre de un ciclo de estímulos económicos impulsado por la entidad, enfocado en fortalecer la cultura del ahorro entre personas que no cuentan con ingresos suficientes o estabilidad laboral para acceder a una pensión tradicional. Miles de afiliados participaron durante el año pasado con aportes constantes, lo que permitió su inclusión automática en los sorteos definidos por Colpensiones.

¿En qué consisten los bonos que entrega Colpensiones?

Los bonos de consumo no corresponden a ayudas asistenciales ni a transferencias directas de dinero. Son incentivos económicos entregados mediante sorteo, avalados por Coljuegos, y están vinculados exclusivamente al ahorro voluntario realizado dentro del programa BEPS durante 2025.

En total, Colpensiones definió la entrega de 1.040 bonos, cada uno por $2.350.000, los cuales solo pueden ser redimidos en supermercados y comercios aliados a nivel nacional. Estos bonos están diseñados para cubrir gastos básicos del hogar y no pueden convertirse en dinero en efectivo ni transferirse a terceros.

Así funcionó el sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”

Con motivo de los 10 años del programa BEPS, Colpensiones lanzó el sorteo nacional “Ahorrar es Ganar 2025”, una iniciativa que buscó premiar la constancia en el ahorro. La mecánica fue clara y automática para los afiliados:



Por cada $100.000 ahorrados, el afiliado obtenía una oportunidad de participar.

Quienes lograron ahorrar $400.000 recibieron una opción adicional.

Los afiliados que alcanzaron el tope anual de $2.200.000 acumularon hasta 38 oportunidades en el sorteo.

Este esquema permitió que quienes mantuvieron un ahorro constante durante el año aumentaran sus probabilidades de ser seleccionados.

La asignación de los bonos se realizó en tres jornadas distintas, distribuidas a lo largo del segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026:



Septiembre de 2025: se entregaron 208 bonos a afiliados que ahorraron entre enero y agosto.

se entregaron 208 bonos a afiliados que ahorraron entre enero y agosto. Noviembre de 2025: se asignaron 312 bonos a quienes realizaron aportes hasta octubre.

se asignaron 312 bonos a quienes realizaron aportes hasta octubre. Enero de 2026: se entregarán los últimos 520 bonos a afiliados que ahorraron durante todo el año.

¿Quiénes pueden recibir los bonos en 2026?

Para estar incluidos en el sorteo final, los afiliados debieron cumplir con condiciones específicas establecidas por la entidad:



Estar afiliados al programa BEPS.

Ser mayores de edad.

Haber realizado ahorros voluntarios durante 2025.

Cumplir con la mecánica definida para el sorteo.

No fue necesario realizar ningún tipo de inscripción adicional. La participación fue automática y los afiliados seleccionados serán notificados únicamente a través de los canales oficiales de Colpensiones.

¿Cómo se usan los bonos de $2.350.000?

Los bonos entregados funcionan exclusivamente como bonos de consumo. Esto significa que solo pueden utilizarse en establecimientos aliados para la compra de alimentos y productos básicos del hogar. No permiten retiros en efectivo, transferencias bancarias ni cambios por dinero.

Colpensiones recordó que cualquier información sobre los bonos debe verificarse únicamente en sus canales oficiales, ya que no se solicitarán datos personales ni pagos para acceder a este beneficio.