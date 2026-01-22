Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Convocatoria de Prosperidad Social para emprendedores ya está abierta: así puedes aplicar

Convocatoria de Prosperidad Social para emprendedores ya está abierta: así puedes aplicar

La entidad anuncia convocatoria nacional dirigida a emprendedores y personas con iniciativas productivas que buscan fortalecer sus negocios y mejorar sus ingresos.

Subsidio de Prosperidad Social para emprendedores
Subsidio de Prosperidad Social
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

La entidad Prosperidad Social abrió una convocatoria nacional dirigida a emprendedores, microempresarios y personas con iniciativas productivas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados, mediante el programa Economía Popular para el Cambio.

Esta iniciativa incluye incentivos económicos que pueden llegar hasta $50 millones de pesos para quienes cumplan los requisitos de postulación.

Puedes leer: Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

¿Quiénes pueden aplicar al subsidio de Prosperidad Social para los emprendedores y cómo hacerlo?

Esta convocatoria está orientada a personas naturales o grupos que desarrollen diversas actividades económicas, incluidos vendedores ambulantes, personas con micronegocios hogareños, recicladores, pequeños agricultores, pequeños productores y ciudadanos que ejecuten otras iniciativas productivas en el contexto de la economía popular.

Los interesados en participar deben diligenciar un formulario de postulación, anexar la documentación requerida según la modalidad a la que postulen y presentar su idea de negocio o plan productivo, ya sea mediante un video o un escrito, según indicó la entidad organizadora.

El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la Economía Popular, apoyar la generación de empleo y mejorar los ingresos de quienes ya están desarrollando actividades productivas, especialmente en sectores vulnerables de la población.

Puedes leer: Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse

¿Qué es Prosperidad Social?

Prosperidad Social es la entidad del Gobierno nacional encargada de administrar programas de inversión social como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA, además de iniciativas orientadas a impulsar la actividad económica de microempresarios y emprendedores en diversas regiones del país.

Los interesados que deseen consultar requisitos específicos, fechas y formularios pueden acceder a los canales oficiales de Prosperidad Social, donde se encuentra la información detallada sobre esta convocatoria de Economía Popular para el Cambio.

Mira también: Nuevo subsidio por la construcción del Metro: así puede reclamar hasta 10 millones de pesos

