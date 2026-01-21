Publicidad

Información de servicio  / Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

Consulta aquí el link oficial para saber si eres beneficiario de la Devolución del IVA 2026. Paso a paso, cómo verificar con tu cédula en Prosperidad Social.

Link para consultar la Devolución del IVA 2026
Link para consultar la Devolución del IVA 2026
/Foto: Prosperidad Social
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

El link para consultar si eres beneficiario de la Devolución del IVA 2026 ya está disponible a través de los canales oficiales del Gobierno nacional. Este programa, administrado por Prosperidad Social, permite a miles de hogares en Colombia verificar de forma sencilla si hacen parte del listado de personas que reciben este apoyo económico.

Puedes leer: Devolución del IVA 2026: fechas clave, requisitos y quiénes siguen recibiendo el subsidio

Ante la alta demanda de información, Prosperidad Social habilitó un portal oficial de consulta, diseñado para que los ciudadanos revisen su estado sin intermediarios y usando únicamente su número de cédula.

¿Dónde consultar la Devolución del IVA 2026?

La verificación debe hacerse únicamente a través del portal oficial de Prosperidad Social, entidad encargada de la administración del programa. Este enlace es el único autorizado para confirmar si un hogar está incluido como beneficiario en los ciclos de pago vigentes o proyectados para 2026.

Desde este sitio, los ciudadanos pueden acceder de manera segura y directa a la información actualizada del programa, evitando confusiones o datos incorrectos que suelen circular en redes sociales.

Paso a paso para consultar si eres beneficiario: LINK ACTUALIZADO 2026

El proceso de consulta es gratuito y no requiere intermediarios. Estos son los pasos oficiales:

  1. Ingresa al portal de Prosperidad Social para la Devolución del IVA.
  2. Ubica la opción “Hogares beneficiarios” o el botón “Consulte aquí si está registrado”.
  3. Diligencia el formulario con tu número de cédula.
  4. El sistema te indicará si haces parte del listado de beneficiarios del programa.

La plataforma está habilitada para consultas individuales y puede actualizarse según los ciclos administrativos del subsidio.

Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
Foto: IA

¿Qué pasa si apareces como beneficiario?

Si el sistema confirma que tu hogar está incluido, podrás consultar posteriormente la fecha del giro, el monto asignado y el operador de pago autorizado. Esta información también se puede verificar a través de los canales oficiales de las entidades encargadas de entregar los recursos.

Puedes leer: Gobierno asignará hasta 500.000 pesos a colombianos que tengan estos 3 documentos

Entidades pagadoras autorizadas

Prosperidad Social informó que los pagos de la Devolución del IVA se realizan mediante operadores oficiales, entre ellos:

  • Banco Agrario de Colombia
  • SuperGIROS
  • Billeteras digitales autorizadas

Cada hogar recibe instrucciones específicas según el medio de pago asignado, por lo que es clave revisar constantemente los canales oficiales.

