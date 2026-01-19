Gobierno asignará hasta 500.000 pesos a colombianos que tengan estos 3 documentos

Prosperidad Social continúa fortaleciendo los programas de apoyo económico dirigidos a los hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia. A través de distintas estrategias de transferencias monetarias, la entidad busca garantizar un ingreso básico que ayude a cubrir necesidades esenciales de los colombianos.

Uno de los programas más importantes en este momento es Renta Ciudadana, una ayuda que puede entregar hasta 500.000 pesos por ciclo, dependiendo de la clasificación del hogar.

Puedes leer: Descuentos de hasta 95% en reconocido supermercado; tecnología, hogar y más



Este apoyo está enfocado principalmente en familias con mayores dificultades económicas, priorizando a quienes se encuentran registrados en los niveles más bajos del Sisbén IV. Para acceder al dinero, no basta con cumplir el perfil: también es obligatorio presentar ciertos documentos que validan la información del solicitante.

¿Qué es Renta Ciudadana y cuánto dinero entrega?

Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Su objetivo es apoyar a hogares que enfrentan condiciones económicas complejas, especialmente aquellos con niños, adolescentes y personas en condiciones de dependencia.

Publicidad

El monto puede llegar hasta 500.000 pesos por ciclo, según el grupo del Sisbén, la composición del hogar y los criterios de priorización establecidos por el programa.

Renta Ciudadana: Revelan razón oficial por la que muchos recibieron $106.000 y no $500.000 Foto: Getty Images y Labs.google

Los 3 documentos clave para recibir la ayuda

Para poder ser tenido en cuenta como beneficiario de Renta Ciudadana, Prosperidad Social exige la presentación de tres documentos fundamentales:

Publicidad

Documento de identidad:

Cédula de ciudadanía para colombianos o cédula de extranjería para residentes extranjeros que vivan legalmente en el país.

Cédula de ciudadanía para colombianos o cédula de extranjería para residentes extranjeros que vivan legalmente en el país. Certificado del Sisbén IV:

Es indispensable que el hogar esté clasificado en los grupos A o B, que corresponden a los niveles de mayor vulnerabilidad económica.

Es indispensable que el hogar esté clasificado en los grupos A o B, que corresponden a los niveles de mayor vulnerabilidad económica. Comprobante de residencia:

Puede ser un recibo de servicio público reciente o un certificado expedido por la autoridad local que confirme el lugar de residencia del solicitante.

Estos documentos permiten validar que el hogar cumple con los requisitos establecidos por Prosperidad Social.

Puedes leer: ¿Cómo sumar semanas extra para la pensión en Colombia y qué requisitos necesitas?

¿Cómo solicitar la ayuda paso a paso?

El proceso para acceder a Renta Ciudadana es sencillo y se puede realizar siguiendo estas etapas: