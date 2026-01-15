Descuentos de hasta 95% en reconocido supermercado; tecnología, hogar y más

La cadena de supermercados y tiendas por departamento Éxito sorprendió a miles de compradores con una venta especial que ofrece descuentos de hasta el 95% en productos seleccionados de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Las rebajas, que incluyen desde televisores y computadores hasta otros dispositivos electrónicos, se han convertido en una excelente oportunidad para quienes buscan aprovechar precios bajos antes de próximas temporadas de compras.

Este tipo de eventos se enmarca dentro de estrategias comerciales que buscan reactivar ventas en temporadas clave, atraer a consumidores y ofrecer alternativas económicas sin sacrificar calidad.



¿Cuáles productos tienen descuentos de hasta 95% en los supermercados Éxito?

Los descuentos más llamativos se encuentran en categorías de tecnología y electrodomésticos, tales como:



Televisores: diferentes tamaños y marcas con reducciones significativas de precio.

diferentes tamaños y marcas con reducciones significativas de precio. Computadores y portátiles: descuentos en modelos seleccionados para trabajo y entretenimiento.

descuentos en modelos seleccionados para trabajo y entretenimiento. Línea blanca: neveras, lavadoras y estufas con precios muy por debajo de lo habitual.

neveras, lavadoras y estufas con precios muy por debajo de lo habitual. Accesorios de tecnología: audífonos, parlantes, teclados, monitores y más.

La rebaja más alta de 95% no siempre aplica a todos los productos, sino a modelos específicos que forman parte de la promoción. Por eso, quienes buscan aprovecharla deben revisar cuidadosamente las condiciones de cada artículo en la plataforma o punto de venta.



¿Cuándo comienzan y hasta cuándo duran las rebajas en el supermercado Éxito?

La cadena Éxito informó que esta venta con descuentos especiales está disponible por tiempo limitado, y se espera que dure solo hasta agotar existencias o hasta que finalice la promoción establecida por la tienda.

Aunque no siempre se dan fechas exactas, estos eventos suelen extenderse por varios días para permitir que más consumidores accedan a los precios rebajados.

Debido a la alta demanda que generan estas rebajas, algunos productos con mayor atractivo podrían agotarse rápidamente, lo que aconseja a los interesados revisar disponibilidad y comparar precios con anticipación.

Antes de tomar una decisión de compra durante este tipo de promociones, expertos en consumo recomiendan:

Revisar la disponibilidad en línea primero: muchas ofertas están visibles desde la página web y aplicaciones móviles del Éxito.

muchas ofertas están visibles desde la página web y aplicaciones móviles del Éxito. Filtrar por categoría y marca: así podrás encontrar los productos con mejores reducciones sin perder tiempo.

así podrás encontrar los productos con mejores reducciones sin perder tiempo. Verificar condiciones de garantía y devolución: incluso con descuento, es importante saber si el artículo cuenta con garantía oficial.

incluso con descuento, es importante saber si el artículo cuenta con garantía oficial. Comparar precios antes de comprar: a veces una oferta puede parecer atractiva, pero conviene cotejar con otras tiendas o eventos de descuento.

a veces una oferta puede parecer atractiva, pero conviene cotejar con otras tiendas o eventos de descuento. Asegurarse de que el modelo del producto es el deseado.

Aprovechar métodos de pago seguros y confiables.

Al planear con anticipación, los consumidores pueden evitar compras impulsivas y asegurarse de que el producto que eligen cumpla con sus expectativas y necesidades.

En el país, los comercios suelen ajustar sus estrategias de venta en momentos puntuales del año, como jornadas especiales de consumo o fechas con alta demanda. Al mismo tiempo, las grandes cadenas enfrentan un escenario de competencia constante con el comercio digital, lo que impulsa cambios en la forma de ofrecer productos y precios, en este contexto amplía las alternativas disponibles para los consumidores, que hoy cuentan con más opciones para comparar y decidir según su presupuesto y necesidades.

