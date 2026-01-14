Prosperidad Social explica por qué no llegó pago de más de $400.000 a beneficiarios

Miles de jóvenes en Colombia que forman parte del programa Renta Joven se vieron afectados porque no recibieron el pago de más de $400.000 que estaba programado para diciembre de 2025 y que corresponde a uno de los ciclos de este subsidio, confirmó el Departamento de Prosperidad Social.

La entidad calificó la situación como un “inconveniente” y explicó qué ocurrió con los recursos que no llegaron a las cuentas de algunos beneficiarios.

¿Qué es el subsidio Renta Joven y quiénes lo reciben?

El programa Renta Joven está dirigido a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad o pobreza que cursan estudios en instituciones de educación superior, el SENA o Escuelas Normales.



Según cifras oficiales con corte a 2025, cerca de 132.000 estudiantes son beneficiarios de este subsidio, que tiene como objetivo apoyar el sostenimiento económico de quienes continúan con su formación académica.



Prosperidad Social también explicó que el pago de este subsidio se hace mediante dos modalidades, puede ser mediante abono a la cuenta bancaria del estudiante o por giro presencial, para lo cual el beneficiario debe acercarse a una entidad autorizada y reclamar el dinero.

Fallas tecnológicas afectaron pagos de Renta Joven

El pago de más de $400.000 estaba programado para comenzar el 17 de diciembre de 2025, pero surgieron problemas para quienes reciben el dinero por medio de abono a cuentas bancarias.

Prosperidad Social indicó que, debido a fallas tecnológicas en su producto financiero, algunas transferencias se revirtieron a las cuentas de origen, lo que impidió que los beneficiarios recibieran el dinero en diciembre. La entidad aclaró que esta situación es ajena a Prosperidad Social y se originó por inconvenientes en el sistema del banco encargado de procesar esos pagos.

Debido a estos problemas, Prosperidad Social anunció que realizará una nueva dispersión de los recursos a inicios de 2026 una vez se solucione el inconveniente técnico. Hasta el momento del anuncio, con corte al 8 de enero de 2026, esa nueva transferencia aún no se había realizado.

Mientras se corrigen los pagos por abono a cuenta, la entidad aclaró que la modalidad de giro presencial se está reclamando con normalidad en los puntos autorizados por el programa. Los beneficiarios que no tienen cuenta bancaria activa pueden acercarse a las oficinas o corresponsales bancarios para reclamar su subsidio.



¿Qué puedo hacer si no recibo el pago de Renta Joven?

Para los estudiantes que no recibieron el pago de Renta Joven por abono, Prosperidad Social recomienda estar pendientes de las notificaciones oficiales de la entidad y verificar sus canales de comunicación, donde se informará la fecha exacta en la que se hará la nueva dispersión de los recursos.

Además, los beneficiarios en modalidad de giro pueden consultar si tienen su pago disponible ingresando a los enlaces habilitados por el Banco Agrario y digitando su número de cédula o tarjeta de identidad para saber en qué punto pueden reclamar su subsidio sin costo adicional.

Esta situación generó inquietud entre algunos jóvenes que dependen de este apoyo para continuar sus estudios, especialmente porque el subsidio representa una ayuda económica significativa en medio de los gastos relacionados con matrícula, transporte y materiales académicos.

Además, Prosperidad Social reiteró su compromiso con los beneficiarios y pidió comprensión mientras se resuelve el inconveniente, recordando que la entidad trabaja para asegurar la entrega de los recursos y evitar que más personas queden sin recibir sus pagos cuando corresponde.

