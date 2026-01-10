¡Alerta viajeros! Revelan qué peajes subirán de precio en los próximos días

Desde el próximo 16 de enero de 2026, los conductores en el país tendrán un ajuste en el precio de los peajes. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que las tarifas de los peajes bajo su cargo se actualizarán basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el DANE, la inflación en Colombia cerró en un 5,10 %. Sin embargo, este incremento no será uniforme para todas las estaciones, ya que un grupo importante de peajes experimentará alzas adicionales por procesos de normalización y entrega de obras.

Con base a lo anterior, la base del incremento para la mayoría de los puntos de recaudo es la inflación del 5,10 % registrada en 2025. No obstante, la ANI informó que un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.



Por lo cual, algunas estaciones tendrán este ajuste combinado (IPC + normalización) se encuentran:

• Accesos Norte: Peajes de Fusca, Andes y Unisabana.

• Chirajara-Fundadores: Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral.

• Pacífico 2 y 3: La Pintada y Supía.

• Otros puntos clave: El Placer (Rumichaca-Pasto), Cisneros (VINUS), Machetá (Transversal del Sisga), El Carmen (Puerta de Hierro) y Puerto Berrío (Autopista Río Magdalena).



¿Qué otros peajes aumentaran de precio?

Sumado a esto, existen casos particulares donde el aumento responde al progreso físico de las autopistas. Como es el caso de los peajes de Amagá y Laberinto, los cuales tendrán un ajuste que contempla el IPC más un porcentaje gradual asociado a la entrega de "unidades funcionales".

Así mismo, el proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, las tarifas subirán un 2 % adicional al IPC. Este ajuste aplica para las estaciones de La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre, con el fin de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de servicio público y privado.

Es fundamental que los viajeros tengan en cuenta que no todos los incrementos ocurren el 16 de enero. Algunos contratos de concesión estipulan ajustes en fechas más tempranas del mes

• 1 de enero: Copacabana y Las Palmas.

• 9 de enero: Circasia, Corozal, Pavas, San Bernardo, Santágueda y Tarapacá I y II.

• 10 de enero: Turbaco, Bayunca, Galapa, Gambote, Pasacaballos y Sabanagrande.

• 15 de enero: El Roble, Albarracín y Tuta.

Roberto Gamaliel Uparela Brid, vicepresidente de la ANI, explicó que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura vial del país. Según la entidad, los incrementos responden al cumplimiento de marcos regulatorios vigentes y a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos.