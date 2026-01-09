¡Hasta $87 millones para vivienda! Estos hogares recibirían subsidio en 2026

En 2026, familias colombianas clasificadas en los grupos más vulnerables del Sisbén IV podrán acceder a subsidio de vivienda que, al combinar apoyos del Lit nacional y de las cajas de compensación familiar, pueden alcanzar cerca de $87 millones de pesos para la compra de una vivienda de interés social (VIS).

Este contexto se da tras el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), fijado en $1.750.905 para 2026, lo que afecta tanto los precios máximos de los proyectos de vivienda como los montos de los subsidios ya que estos se calculan en múltiplos del salario mínimo.

¿Qué es el Subsidio Familiar de Vivienda y cómo funciona?

El Subsidio Familiar de Vivienda es un apoyo económico que busca facilitar que hogares con menores ingresos puedan comprar, construir o mejorar una vivienda, o pagar arriendo en algunos casos.



Además, estos subsidios se entregan tanto a través del Gobierno nacional como mediante las cajas de compensación familiar, que gestionan los recursos y verifican los requisitos de las familias interesadas.



La asignación del subsidio depende de la situación socioeconómica de cada hogar, su clasificación en el Sisbén IV y el cumplimiento de condiciones específicas relacionadas con ingresos, propiedad de vivienda y crédito aprobado.

Grupos del Sisbén IV que pueden acceder a subsidios cercanos a $87 millones

Los montos máximos de apoyo se calculan en múltiplos del SMMLV y varían según la modalidad de vivienda. Por ejemplo, el subsidio destinado a vivienda nueva urbana puede llegar hasta 30 SMMLV, equivalente a aproximadamente $52,5 millones, para hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV mensuales.

Además del subsidio principal, el Gobierno nacional ofrece otro apoyo adicional de 20 SMMLV, cercano a $28,4 millones, que puede sumar con el subsidio de la caja de compensación para alcanzar cerca de $87,5 millones en total.

Este monto máximo está disponible para hogares clasificados entre los grupos A1 a C8 del Sisbén IV, lo que incluye familias en situación de pobreza extrema (grupo A), pobreza moderada (grupo B) y parte de la población vulnerable (subgrupos C).

Requisitos para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda

Para poder aplicar a estos beneficios, los hogares deben cumplir con varios requisitos básicos:



Contar con clasificación en el Sisbén IV dentro de los grupos habilitados (A1 a C8).

dentro de los grupos habilitados (A1 a C8). Tener ingresos familiares liquidados que no superen los 2 SMMLV para acceder al subsidio máximo.

para acceder al subsidio máximo. No ser propietario de vivienda ni haber recibido previamente un subsidio para compra de vivienda (excepto casos de mejoramiento o arrendamiento).

ni haber recibido previamente un subsidio para compra de vivienda (excepto casos de mejoramiento o arrendamiento). Contar con crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado por una entidad financiera.

aprobado por una entidad financiera. Estar afiliado a una caja de compensación familiar, que coordina la postulación y asignación de recursos.

que coordina la postulación y asignación de recursos. Postularse a una vivienda de interés social (VIS) dentro de los precios máximos permitidos por el programa.

Las cajas de compensación familiar son las entidades encargadas de verificar los requisitos, recibir las solicitudes y gestionar la asignación de los subsidios en coordinación con las entidades públicas pertinentes.

¿Qué tener en cuenta antes de aplicar al subsidio de vivienda?

Es importante destacar que aunque el monto total potencial de $87,5 millones, no todos los hogares del Sisbén accederán de inmediato a ese valor.

Lo que representa un escenario máximo que depende del cumplimiento de los requisitos, la combinación de subsidios disponibles y la disponibilidad de cupos en los programas.

Asimismo, los interesados deben considerar que el solo hecho de estar clasificado en un grupo del Sisbén no garantiza la asignación del subsidio. La inscripción, el cumplimiento de todas las condiciones y la aprobación de un crédito hipotecario son pasos necesarios para avanzar en el proceso.

Los subsidios de vivienda siguen siendo una herramienta clave para que las familias de menores ingresos logren el sueño de una vivienda propia o mejoren sus condiciones actuales.

