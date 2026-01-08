Colpensiones da tres alternativas para que adultos mayores no se queden sin pensión

No alcanzar los requisitos de ley para obtener una pensión de vejez es una preocupación latente en el país. Para el año 2026, las reglas son claras: los hombres deben tener 62 años y las mujeres 57, con una exigencia de 1.300 semanas cotizadas (aunque las mujeres experimentarán una reducción gradual hasta llegar a las 1.000 semanas).

No obstante, cuando las cuentas no dan, Colpensiones dispone de mecanismos diseñados para que los ciudadanos no queden desamparados.

¿Cómo no quedar sin pensión? Colpensiones da alternativas

Si te encuentras cerca de la edad de jubilación y teme no cumplir con los requisitos, es fundamental conocer las tres vías principales que ofrece Colpensiones para proteger tu capital y futuro.



1. Pensión Familiar

Esta opción está diseñada específicamente para cónyuges o compañeros permanentes que, de forma individual, no lograron reunir las semanas necesarias para pensionarse.



La estrategia consiste en sumar los esfuerzos de ambos: se agrupan las semanas cotizadas por los dos miembros de la pareja para alcanzar el mínimo requerido y así acceder a una pensión de vejez compartida.

Es una alternativa ideal para parejas que han trabajado durante años pero cuyos aportes individuales resultan insuficientes para el sistema.

2. BEPS

Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no son una pensión en el sentido estricto, sino un mecanismo de protección y ahorro voluntario.

Esta opción es especialmente atractiva para quienes no tienen la capacidad de cotizar regularmente o que, habiendo cotizado, no alcanzaron el objetivo pensional.

El gran incentivo de los BEPS es que el Gobierno Nacional otorga un bono adicional del 20% sobre el total del dinero ahorrado.

Además, si una persona no cumple los requisitos de pensión, puede solicitar que su capital se traslade a este programa para recibir un ingreso de por vida que complemente sus gastos en la vejez.

3. Indemnización Sustitutiva

Para quienes ya cumplieron la edad de pensión, no cuentan con las semanas y se ven imposibilitados para seguir cotizando al sistema, existe la indemnización sustitutiva. Esta consiste en la devolución total en dinero de los aportes realizados durante la vida laboral.

Es vital que los ciudadanos comprendan que este dinero se entrega en un único pago, por lo cual Colpensiones sugiere una administración responsable o, incluso, considerar el traslado de ese monto a los BEPS para asegurar el incentivo del 20% y una renta periódica en lugar de un solo desembolso.

Para quienes sí logran pensionarse en el año 2026, la liquidación de su mesada se basará en el promedio indexado de los últimos diez años cotizados, asegurando que los salarios antiguos se traigan a valor presente para no perder poder adquisitivo.

