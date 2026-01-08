Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
SUBSIDIO ESCOLAR DE TRANSPORTE
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS
DESCUENTOS EN ALKOSTO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Colpensiones da tres alternativas para que adultos mayores no se queden sin pensión

Colpensiones da tres alternativas para que adultos mayores no se queden sin pensión

Llegar a la edad de retiro sin haber completado el número de semanas exigidas es una realidad angustiante para miles de colombianos; sin embargo, el sistema estatal ofrece alternativas.

Colpensiones da tres alternativas para que adultos mayores no se queden sin pensión
Colpensiones da tres alternativas para que adultos mayores no se queden sin pensión
Foto: Colpensiones y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

No alcanzar los requisitos de ley para obtener una pensión de vejez es una preocupación latente en el país. Para el año 2026, las reglas son claras: los hombres deben tener 62 años y las mujeres 57, con una exigencia de 1.300 semanas cotizadas (aunque las mujeres experimentarán una reducción gradual hasta llegar a las 1.000 semanas).

No obstante, cuando las cuentas no dan, Colpensiones dispone de mecanismos diseñados para que los ciudadanos no queden desamparados.

Puedes leer: Colombia tiene nuevo festivo en enero: descanso será nacional; fin de semana XL

¿Cómo no quedar sin pensión? Colpensiones da alternativas

Si te encuentras cerca de la edad de jubilación y teme no cumplir con los requisitos, es fundamental conocer las tres vías principales que ofrece Colpensiones para proteger tu capital y futuro.

1. Pensión Familiar
Esta opción está diseñada específicamente para cónyuges o compañeros permanentes que, de forma individual, no lograron reunir las semanas necesarias para pensionarse.

La estrategia consiste en sumar los esfuerzos de ambos: se agrupan las semanas cotizadas por los dos miembros de la pareja para alcanzar el mínimo requerido y así acceder a una pensión de vejez compartida.

Es una alternativa ideal para parejas que han trabajado durante años pero cuyos aportes individuales resultan insuficientes para el sistema.

Te puede interesar

  1. Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores
    Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Economía

    Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores

  2. Salario mínimo 2026
    Lo que se pagará en salud y pensión en el 2026
    Foto: generada por ImgeFX
    Economía

    Salario mínimo 2026, ¿cuánto pagarán los trabajadores en salud y pensión?

2. BEPS
Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no son una pensión en el sentido estricto, sino un mecanismo de protección y ahorro voluntario.

Esta opción es especialmente atractiva para quienes no tienen la capacidad de cotizar regularmente o que, habiendo cotizado, no alcanzaron el objetivo pensional.

Publicidad

Puedes leer: Paso a paso de inscripción de cédulas 2026 y plazos para actualizar puesto de votación

El gran incentivo de los BEPS es que el Gobierno Nacional otorga un bono adicional del 20% sobre el total del dinero ahorrado.

Publicidad

Además, si una persona no cumple los requisitos de pensión, puede solicitar que su capital se traslade a este programa para recibir un ingreso de por vida que complemente sus gastos en la vejez.

Te puede interesar

  1. Colombianos que no lograron completar las semanas para cotizar pensión
    Pensión para quienes no alcanzaron las semanas
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Información de servicio

    Pensión en riesgo: conoce las opciones si no alcanzaste a completar las semanas

  2. Hombre y su madre en Italia
    Hombre se hace pasar por su madre para retirar pensión
    Foto: CNN
    Internacional

    Hombre se disfrazó de su madre fallecida para poder cobrar su pensión

3. Indemnización Sustitutiva
Para quienes ya cumplieron la edad de pensión, no cuentan con las semanas y se ven imposibilitados para seguir cotizando al sistema, existe la indemnización sustitutiva. Esta consiste en la devolución total en dinero de los aportes realizados durante la vida laboral.

Es vital que los ciudadanos comprendan que este dinero se entrega en un único pago, por lo cual Colpensiones sugiere una administración responsable o, incluso, considerar el traslado de ese monto a los BEPS para asegurar el incentivo del 20% y una renta periódica en lugar de un solo desembolso.

Para quienes sí logran pensionarse en el año 2026, la liquidación de su mesada se basará en el promedio indexado de los últimos diez años cotizados, asegurando que los salarios antiguos se traigan a valor presente para no perder poder adquisitivo.

Mira también: La verdad detrás de la reforma pensional de Petro : ¿salvación o desgracia para los trabajadores?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Reforma pensional

Servicio

Colpensiones